Попадали в реанимацию и напивались до забвения: кто из звезд поборол алкогольную зависимость

Очень часто большое количество стресса, проблемы на работе, учебе или личной жизни становятся причинами, по которым люди берутся за рюмку. На исключение и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые пытались "утопить" в спиртных напитках собственные проблемы, поэтому становились зависимыми от алкоголя.

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Из-за вредной привычки знаменитости сталкивались с серьезными проблемами со здоровьем, а некоторые даже попадали в реанимацию. Однако, к счастью, артисты смогли вовремя сделать выбор в пользу своей долгой жизни, поэтому побороли зависимость. OBOZ.UA расскажет, кто из отечественных звезд смог отказаться от алкоголя.

POSITIFF

Певец Алексей Завгородний, более известный под сценическим псевдонимом POSITIFF, откровенно признавался, что в течение определенного периода жизни имел алкогольную зависимость. По словам исполнителя, эта вредная привычка была абсолютным проявлением нравственной слабости. С помощью спиртных напитков знаменитость хотел "закрыться от себя и мира", чтобы иметь возможность "поговорить с собой". Однако со временем он понял, что таким образом не решает проблемы, а только углубляется в них.

"Меня можно назвать бывшим алкоголиком. Я не знаю, это синдром или диагноз, но я делал генетические тесты, и мне сказали, что у меня нет генетического алкоголизма. Иногда хочется сорваться, но я работаю над собой. Я пытаюсь разговаривать сам с собой и делать это в трезвом состоянии", – добавил артист.

Melovin

Начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины стало для Константина Бочарова (Melovin) определенной "пропастью". После 24 февраля 2022 года певец сильно взялся за рюмку, что в дальнейшем повлекло за собой серьезные проблемы со здоровьем. По словам 27-летнего певца, долгое время он был убежден, что алкоголь помогает "выключить сознание" и отвлечься от проблем вокруг. Однако вскоре понял: спиртные напитки просто создают "альтернативную реальность".

Он признался, что начал понимать всю серьезность последствий своей зависимости, когда у него начались проблемы со здоровьем: "Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени (болезнь, сопровождающаяся ожирением клеток органа. – Ред.). Я пошел на УЗИ и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и то в возрасте за 50 лет". Потом она спросила, никто ли меня не отравлял. Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Напивался до беспамятства".

Melovin поделился, что именно спиртные напитки стали причиной его другого заболевания – сахарного диабета. Со временем он осознал, что должен кардинально менять свою жизнь, поэтому полностью изменил команду, чтобы там не было людей, употребляющих алкоголь, и начал ходить к психотерапевту. В настоящее время исполнитель не пьет спиртные напитки в течение полутора лет.

Настя Каменских

Во время одного из интервью артистка признавалась, что 2023 год стал для нее очень сложным, она начала принимать антидепресанты и пить много спиртного, чтобы забыться.

"Все меня знают, что я пила мало. Я выпивала, когда это было уместно. Этот год – нужно было забыться. Алкоголь дает возможность забыться. Но потом я все это анализировала", – поделилась знаменитость.

По словам Каменских, со временем она начала отказываться от пагубной привычки, ведь хочет "быть просто здесь и сейчас" и не пропускать важные моменты в жизни.

Виктор Павлик

А вот для Виктора Павлика такая зависимость могла иметь достаточно трагический конец. быть последним. Когда-то в своих соцсетях жена артиста – – – написала: "У Виктора были большие проблемы с алкоголем, которые доходили до реанимаций. И в последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой".

Гайтана

Побороть разрушительные привычки в жизни пришлось и украинской певице конголезского происхождения Гайтане. Звезда признавалась, что когда-то была зависима не только от алкоголя, но и марихуаны.

По словам знаменитости, в определенный момент она поняла: если прямо сейчас не откажется от вредных веществ, ее ждет "пропасть". Поэтому с тех пор ведет здоровый образ жизни.

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