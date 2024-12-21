'Напивался до беспамятства': Melovin признался, почему после начала войны стал употреблять алкоголь и к чему привела зависимость

Украинский певец Константин Бочаров, более известный под сценическим псевдонимом Melovin, признался, что после начала полномасштабной войны стал зависим от алкоголя. Он отметил, что и раньше не отказывался от употребления спиртных напитков, однако самые большие проблемы начались 24 февраля 2022, ведь вторжение для артиста стало определенной "пропастью".

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Об этом исполнитель рассказал в интервью для YouTube-проекта "Екзамен. Нова реальність". Знаменитость акцентировала внимание на том, что в определенный момент понял: алкоголь не помогает справиться с проблемами, поэтому уже в течение полутора лет он не пьет.

"Война сделала пропасть между прошлой жизнью не тем, что летят ракеты и ты иначе адаптируешься к миру, а полностью ментальную. Изменилось мировосприятие: "Кто ты такой?", "Что ты хочешь сделать?", "Это были твои мечты или они навязаны кем-то?" Начало всплывать очень много страхов, обид детства. Это будто катализатор – запустились все процессы одновременно", – поделился звезда.

По словам Melovin, в определенный момент он начал ощущать абсолютное одиночество, даже если вокруг было много людей. Тогда певец и начал употреблять алкоголь, ведь он отнимал тревожность. Как отметил 27-летний артист, со временем небольшого количества спиртного не хватало, чтобы полностью расслабиться, поэтому он "увеличивал дозу", что вызвало зависимость.

"Алкоголь не выключает сознание, он его изменяет. Создает альтернативную реальность, которая с нашей реальностью не имеет ничего общего. Происходит искажение", – отметил певец.

Melovin признался, что стал понимать всю серьезность последствий своей зависимости, когда у него начались проблемы со здоровьем. Однажды у исполнителя на три дня онемела рука, после чего он обратился к врачам.

"Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени (болезнь, сопровождающаяся ожирением клеток органа. – Ред.). Я пошел на УЗИ и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и то возрастом за 50 лет". Затем она спросила, не отравлял ли меня никто. Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Напивался до беспамятства", – рассказал артист о последствиях зависимости.

Melovin поделился, что именно спиртные напитки стали причиной его другого заболевания – сахарного диабета. Когда звезда решил окончательно избавиться от зависимости, сделал несколько шагов. По словам певца, он полностью сменил команду, чтобы там не было людей, употребляющих алкоголь, и начал ходить к психотерапевту.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Melovin подтвердил свои отношения с певицей Swoiia и рассказал, на каком они этапе.

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