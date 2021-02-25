Полякова взялась за изучение украинского и объяснила зачем

Украинская певица Оля Полякова заявила, что начала усиленно изучать государственный язык. Она также продемонстрировала свои навыки.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. Полякова отметила, что начала учить украинский язык для того, чтобы иметь возможность вести разные шоу (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю его, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в них в жюри", – сказала певица.

Напомним, что ранее Оля Полякова прокомментировала принятый закон, согласно которому сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Интересно, что артистка, которая в обычной жизни говорит по-русски, поддержала его. Она отметила, что для того, чтобы осознать себя украинцем, надо изучать родной язык.

16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

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