Полякова взялась за изучение украинского и объяснила зачем
Украинская певица Оля Полякова заявила, что начала усиленно изучать государственный язык. Она также продемонстрировала свои навыки.
Соответствующее видео знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. Полякова отметила, что начала учить украинский язык для того, чтобы иметь возможность вести разные шоу (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю его, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в них в жюри", – сказала певица.
Напомним, что ранее Оля Полякова прокомментировала принятый закон, согласно которому сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. Интересно, что артистка, которая в обычной жизни говорит по-русски, поддержала его. Она отметила, что для того, чтобы осознать себя украинцем, надо изучать родной язык.
16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками.
Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.
В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".