Украинская певица Оля Полякова высказалась об украинском языке и новом законе.

Звезда заговорила на украинском у себя в Instagram-stories и обратилась к гражданам, которые недовольны окончательным переходом сферы обслуживания на государственный язык.

Полякова спросила у подписчиков, видели ли они, чтобы во Франции говорили по-итальянски, а в Италии – по-французски. Артистка провела аналогию с русским языком в Украине.

"И те, кто пишут в Фейсбуке или в Инстаграме, что им неудобно как-то, я хочу сказать. Люди добрые, а вы видели, чтобы во Франции говорили по-итальянски, а в Италии – по-французски. может очень хотят разговаривать американцы на какой втором языке, а не английском. Люди, у нас должна быть наша украинская речь. может сейчас это кого-то и раздражает, но в будущем ваши дети будут говорить на украинском и это прекрасно. Потому что для того, чтобы осознать, что ты украинец, надо знать свой язык и надо на нем говорить. Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке?" – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.