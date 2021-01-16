Сфера услуг перешла на украинский язык: в чем суть новых правил

В субботу, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщает OBOZREVATEL.

Новые правила касаются всей сферы обслуживания: ресторанов, кафе, магазинов, в том числе и онлайн, доставки еды, СТО, парикмахерских, АЗС, аптек, библиотек, банков, фитнес-залов и т. д.

При этом абсолютно все работники сферы обслуживания обязаны предоставлять информацию клиенту о товарах и услугах на государственном языке. На украинском языке должны быть ценники, инструкции, технические характеристики, маркировка, меню, билеты и т. д.

Нарушителям грозит штраф в 5 100-6 800 грн. При этом на первый раз представителей сферы услуг материально наказывать не будут. Штраф выпишут только в случае систематических нарушений закона.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам рассказали, как действовать в случае отказа обслуживания на госязыке. На нарушителя можно направить письменную жалобу.