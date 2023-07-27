Полиция раскрыла подробности смерти 56-летней легенды ирландской музыки Шинейд О'Коннор

26 июля из жизни ушла легендарная ирландская певица, композитор и активистка Шинейд О’Коннор, которой было всего 56 лет. Полицейские нашли тело артистки в ее квартире в Лондоне.

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Об этом пишет Sky News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Сообщение о "женщине, которая ни на что не реагирует" поступило полицейским в 11:18.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили бездыханное тело знаменитой певицы. Медики вскоре также констатировали смерть звезды.

Родственникам О’Коннор доложено, что смерть не будет рассматриваться как подозрительная. Дело будет подготовлено для коронера – должностного лица, расследующего внезапные смерти.

Точную причину кончины О’Коннор пока не раскрывают, однако ряд зарубежных СМИ указывает, что артистку "забрал" рак, с которым она боролась последние годы. Кроме того, у нее были серьезные проблемы с психикой. Ситуация усугубилась после трагической потери сына, который в январе 2022 года совершил суицид.

Спустя неделю после самоубийства 17-летнего Шейна исполнительница также пыталась покончить с собой. Она написала в соцсетях, что "решила пойти за сыном", так как не видит смысла жить без него, а также назвала себя "дерьмом". Этот эпизод из прошлого певицы дал повод некоторым поклонникам предполагать, что она совершила еще одну попытку суицида, которая в этот раз оказалась фатальной.

Отметим, что у Шинейд остались еще трое детей – сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.

Также добавим: незадолго до смерти певица написала на своей странице в Facebook, что она вернулась в Лондон и заканчивает работу над альбомом, который должен был выйти в следующем году. Она также поделилась планами совершить поездку по Австралии и Новой Зеландии в 2024 году, а также по Европе, США и другим странам в 2025-м. Подробнее – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Шинейд О'Коннор пришла на похороны своего сына в розовом костюме. По словам скорбящей матери, 17-летнему Шейну понравился бы ее яркий образ.

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