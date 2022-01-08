17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой. Фото

Сын 55-летней ирландской певицы Шинейд 17-летний О'Коннор покончил жизнь самоубийством. Об этом стало известно через два дня после его пропажи из психиатрической больницы, где парень проходил лечение.

Как сообщает Daily Mail, поиски О'Коннора вела ирландская полиция – Гарда. В последний раз его видели 7 января в районе Таллахт в Дублине.

Все это время певица публиковала эмоциональные посты в своем Twitter. В одних она обращалась к сыну и просила его вернуться: "Шейн, твоя жизнь бесценна. Бог не зря вырезал эту прекрасную улыбку на твоем красивом лице. Мой мир рухнет без тебя. Ты мое сердце. Пожалуйста, не навреди себе". В других артистка угрожала больнице, из которой пропал парень, судебными исками.

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"Как семнадцатилетний травмированный молодой человек, который находился под наблюдением из-за самоубийств, в больнице Линн Уорд Таллахта, смог пропасть без вести", – задавалась вопросом Шинейд.

Утром 8 января она написала, что сын "решил покончить со своей земной борьбой и теперь находится с Богом". Певица призвала всех так не делать и высказала свою любовь к парню.

В ирландской полиции подтвердили обнаружение тела Шейна О'Коннора 7 января, после чего его поиски официально завершились.

Сын Шинейд находился на государственной опеке Ирландии, агентства по делам семьи и детей Тусла. Исполнительница обвинила организацию в том, что спустя 26 часов после смерти сына с ней никто не связался.

Семнадцатилетний Шейн — третий ребенок певицы. У нее их было четверо.

Стоит отметить, что сама Шинейд также неоднократно пыталась покончить с собой. Об этом она рассказала в откровенном интервью для программы "Доктор Фил".

Исполнительница поделилась, что впервые решилась на суицид, когда пережила операцию по удалению матки и во время восстановления ее здоровья отец ее сына не позволял женщине видеться с парнем. Пока она в больнице пыталась утихомирить гормоны с менопаузой, отец передал сына в временно приемную семью на шесть месяцев.

Кроме того, у певицы были сложные отношения с матерью. Например, был случай, когда та отправила Шинейд на поиски пропавших из дома ложек. Если бы девушка не нашла приборы, мать угрожала избить ее. Певица также эмоционально рассказала о том, как мать считала ее другую дочь уродливой.

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