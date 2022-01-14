'Я пойду следом': Шинейд О'Коннор чуть не покончила с собой после самоубийства сына

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор не может смириться с потерей своего 17-летнего сына Шейна, который недавно покончил жизнь самоубийством. Она также пыталась наложить на себя руки и попала в больницу.

В Twitter 55-летняя О'Коннор написала, что "решила пойти за сыном", так как не видит смысла жить без него. Она отметила, что дети не хотят ее знать, и назвала себя "дерьмом".

"Я решила пойти за сыном. Нет смысла жить без него. Все, чего я касаюсь, я разрушаю. Мои дети не хотят меня знать. Я человек-дерьмо. А вы все думаете, что я добрая только потому, что умею петь. Я кусок дерьма. Я не заслуживаю жизни, и всем, кто меня знает, будет лучше без меня. Я извиняюсь за весь вред, который я нанесла", – написала певица.

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В смерти сына О'Коннор винит себя и утверждает, что она "не стоит жизни". Кроме того, артистка считает, что "Бог сделал ее неправильной".

"Это не чья-то вина, а моя. В смерти Шейна виноват не кто-то, а я. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я не стою жизни. Это моя ошибка. Ничего другого. Я была сломанной того дня, как родилась. Это не вина моих родителей, моей семьи или детей. Это моя вина. Бог сделал меня неправильной. Поэтому я отправляю себя обратно", – добавила она.

После этого твита О'Коннор госпитализировали в больницу копы. СМИ пишут, что она деактивировала пост, но спустя час вернулась к нему, попросив прощения у поклонников.

О'Коннор написала, что медицинская помощь временна. Она все равно намерена совершить суицид.

"Прошу прощения, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на время. Но я собираюсь найти Шейна. Это просто задержка", – заявила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти сына Шинейд сообщила 8 января. Он сбежал из больницы, в которой проходил лечение после двух попыток суицида в конце прошлого года. Артистка обратилась к подросткам и попросила их не повторять поступок Шейна.

Кроме погибшего сына у звезды осталось еще трое детей: 25-летняя Ройсин, 34-летний Джейк и 15-летний Иешуа.