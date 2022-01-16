Шинейд О'Коннор пришла на похороны 17-летнего сына в ярком розовом костюме

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор пришла на похороны сына, который 8 января совершил суицид, в розовом костюме. По словам скорбящей матери, 17-летнему Шейну понравился бы ее яркий образ.

Кроме того, 55-летняя звезда положила в могилу подростка несколько пачек сигарет – "на случай, если на небесах их не окажется". Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мальчик был похоронен вчера, 15 января, на кладбище Ньюлендс-Кросс в Западном Дублине. Попрощаться с ним пришло около 50 человек. Среди присутствующих журналисты заметили и отца погибшего – ирландского фолк-музыканта Донала Ланни.

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"Мы только что попрощались с нашим прекрасным ангелом Шейни. Очень красивая индуистская церемония. Шейну бы это понравилось. Он всегда повторял: "Ом. Шанти", – написала на своей страничке в Twitter убитая горем мать.

Певица призналась, что сын любил, когда она носила яркую одежду. Поэтому для прощания с ним О`Коннор выбрала именно розовый спортивный костюм.

На протяжении недели артистка играла мантру в память о сыне, которого называла "светом своей жизни". В прошлую субботу она официально подтвердила, что Шейн покончил с собой после того, как сбежал с психиатрической больницы. Мальчик наблюдался там, поскольку не один раз пытался свести счеты с жизнью.

Напомним, о смерти сына Шинейд сообщила 8 января. Певица обратилась к подросткам по всему миру с просьбой не повторять поступок ее ребенка. У звезды осталось еще трое детей: 34-летний Джейк, 25-летняя Ройсин и 15-летний Иешуа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что О`Коннор не может смиритьсяс потерей сына. Она также пыталась наложить на себя руки и попала в больницу.