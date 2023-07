Умерла легенда ирландской музыки Шинейд О'Коннор: чем она запомнилась. Фото и видео

Скончалась ирландская певица и активистка, легенда ирландской музыки Шинейд О’Коннор. Ей было 56 лет. Причина смерти звезды не раскрывается.

Об этом сообщило издание The Irish Times. Также информацию о смерти легенды подтвердила ее семья в заявлении для RTE.

"С большой грустью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время", – говорится в сообщении.

Как пишет Variety, О'Коннор, которая открыто рассказывала о своей многолетней борьбе с психическим заболеванием, ранее в этом месяце написала на своей странице в Facebook, что она вернулась в Лондон и заканчивает работу над альбомом, который должен был выйти в следующем году. Она также поделилась планами совершить поездку по Австралии и Новой Зеландии в 2024 году, а также по Европе, США и другим территориям в 2025 году.

У О'Коннор было трудное детство – ее родители развелись, когда ей было восемь лет. Певица с раннего возраста утверждала, что ее мать, с которой она жила после этого, подвергала ее физическому насилию, что привело к тому, что О'Коннор открыто выступала в защиту детей, подвергшихся насилию. В 15 лет О'Коннор провела восемнадцать месяцев в приюте из-за прогулов и краж в магазинах. Однако даже в раннем возрасте она проявила музыкальный талант.

Карьера О'Коннор пошла в гору после того, как она начала работать с бывшим главой звукозаписывающей группы U2 Фахтной О'Силлей.

Первый альбом Шинейд О'Коннор под названием "The Lion and the Cobra" был выпущен и получил признание критиков в 1987 году, И хотя первый альбом принес ей номинацию на Грэмми, именно ее второй альбом "I Do Not Want What I Haven’t Got" 1990 года сделал О'Коннор знаменитостью.

В этот альбом вошла песня "Nothing Compares 2 U", которая изначально была написана Принсом. В аранжировке О'Коннор она держалась на вершине чартов многих стран, в том числе, и Ирландии. Песня принесла ей номинацию на премию Грэмми, а также еще одну награду за лучшее женское вокальное рок-исполнение, а сам альбом принес Шинейд О'Коннор Грэмми за лучшее исполнение альтернативной музыки.

В последующие годы певица и автор песен была втянут в полемику: однажды она порвала фотографию Папы Иоанна Павла II в программе "Субботним вечером в прямом эфире", а позже стала священником католической группы и начала рассказывать в социальных сетях о личных проблемах и вспышках гнева.

За свою жизнь О’Коннор выпустила 10 альбомов – ее последним полноформатным релизом стал альбом 2014 года "I’m Not Bossy, I’m the Boss".

В последние годы она открыто рассказывала о своей борьбе с зависимостью и психическим здоровьем и подробно описала свой опыт в своих мемуарах 2021 года "Воспоминания".

У О'Коннор осталось трое детей. Ее сын Шейн покончил жизнь самоубийством в прошлом году в возрасте 17 лет. Тогда О'Коннор заявила, что "решила пойти за сыном", так как не видит смысла жить без него. Она отметила, что дети не хотят ее знать, и назвала себя "дерьмом".

После этого твита О'Коннор госпитализировали в больницу копы. Но позже певица написала, что медицинская помощь временна, мол, она все равно намерена совершить суицид.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти сына Шинейд сообщила 8 января. Он сбежал из больницы, в которой проходил лечение после двух попыток суицида в конце прошлого года. Артистка обратилась к подросткам и попросила их не повторять поступок Шейна.

