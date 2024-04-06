Политика vs шоу-бизнес. Как изменились Вакарчук, Огневич, Руслана, Билозир и Повалий после ухода из Верховной Рады

На творческом пути многих звезд отечественного шоубиза рано или поздно наступал момент, когда артисты решали, что политика – отличное направление в развитии их карьеры. Однако почти всегда знаменитости разочаровались.

Некоторые из них искренне извинились за политические амбиции, как, например, Святослав Вакарчук, который был народным депутатом от партии "Голос". OBOZ.UA решил рассказать, как изменились артисты, в свое время питавшие политические надежды.

Святослав Вакарчук

В мае 2019 года на Старокиевской горе Вакарчук представил свою политическую партию "Голос", которую и возглавил. Однако работа в Верховной Раде не пришлась по душе лидеру группы "Океан Эльзы". Уже в следующем году он заявил, что хочет сложить депутатские полномочия и вышел из фракции партии "Голос".

"Думаю, что в свое время совершил большую ошибку, когда недооценил уровень надежды людей на конкретную личность в политике", – сказал исполнитель.

Злата Огневич

Народный депутат Украины восьмого созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Злата Огневич получила полномочия 27 ноября 2014 года. Ее карьера запомнилась тем, что артистка либо не голосовала за важные законы, либо вообще не появлялась в ВР. В 2015 году она с трибуны заявила о сложении полномочий и продолжила свою певческую карьеру.

Главный дирижер и художественный руководитель ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Министерства обороны Украины Дмитрий Антонюк вспоминал артистку в интервью OBOZ.UA так: "Я так понимаю, что у Златы были какие-то обязательства перед людьми, которые финансово помогли ей обеспечить участие в Евровидении. Мне кажется, что только это. Ее подсадили на крючок. Она понимала, что кому-то виновата, что надо зайти, что нужно быть лицом. Но я был очень рад, что она недолго там находилась".

Руслана

Еще одна звезда, которая всего год посвятила политике – Руслана Лыжичко. Она была народным депутатом Украины 5-го созыва с апреля 2006-го по июнь 2007-го от Блока "Наша Украина". Артистка возвращалась к политическим амбициям, когда стала одной из ключевых фигур Революции Достоинства, но тогда в Верховную Раду ее патриотическая активность на Майдане не завела снова. Вместо этого звезда решила отстаивать интересы Украины в мире как артистка.

Оксана Билозир

Певица Оксана Билозир построила очень успешную политическую карьеру. Она стала депутатом в 2002 году, была министром культуры и искусств, а затем – культуры и туризма. В 2016 году избрана народным депутатом Верховной Рады Украины восьмого созыва, в составе списка "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

В 2024 году Народная артистка заявила, что собирается снова возвращаться в политику. Она убеждена, что имеет правильные идеи и взгляды относительно того, что нужно государству, а также считает себя честным человеком, не имеющим никаких намерений и оснований обворовывать госбюджет.

Таисия Повалий

Напоследок следует упомянуть и о предательнице-певице Таисии Повалий, которая паразитировала в Верховной Раде годами, а затем решила стать на сторону страны-террористки России. Колаборантка, что не удивительно, была кандидатом от "Партии регионов" в октябре 2012 года во время парламентских выборов в Украине.

Уже тогда фанатка России начала прокладывать себе путь в Москву, посещая Госдуму РФ вместе с группой депутатов "За мир и стабильность". К счастью, с проевропейским правительством Повалий не сжилась, поэтому теперь свои политические игры предательница ведет в Кремле. Правда, роль у нее позорная – развлекать по заказу Путина его верных прихвостней и давать нелепые интервью безумным пропагандистам.

Как писал OBOZ.UA, Повалий заявила, что террористическое полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для нее "спасением". По словам исполнительницы, она приехала в Москву 24 февраля 2022 на съемки шоу. Такое "совпадение" с началом полномасштабной войны она назвала "Божьим провидением".

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