Певица-уроженка Киевщины Таисия Повалий, которая получила гражданство РФ и 9 мая 2022 года в Кремле цинично исполнила "Пісню про рушник", впервые объяснила, почему ее выбор пал на украинское творчество. По словам предательницы, своим выступлением она подчеркнула, что развязанная РФ война в Украине "ничего для нее не изменила".

В эфире пропагандистской телепередачи с путинистом Борисом Корчевниковым экс-украинка заявила, что "гордится" своим шоу. Мол, вся история независимой Украины – не для нее, потому что Повалий до сих пор живет с мыслями о "единстве народов".

"Я готовилась к этому выступлению, потому что для меня было важно – выйти в День победы и исполнить песню на украинском языке. Потому что для меня с тех пор ничего не изменилось. Все перевороты, революции – они для кого-то, но не для всех украинцев", – заявила певица.

Повалий, оставшаяся 24 февраля 2022 года в Москве, куда перевезла и свою пожилую мать, добавила, что исполнение украинских песен в Кремле важно в контексте пропаганды слияния народов и игнорирования геноцида.

"Я прямо горжусь своим выступлением", – заявила улыбающаяся предательница.

Напомним, коллаборантка исполнила легендарную композицию поэта Андрея Малышко и композитора Платона Майбороды "Пісня про рушник", поя на фоне украинского флага и георгиевских лент.

Как писал OBOZ.UA, Повалий заявила, что террористическое полномасштабное вторжение РФ в Украину стало для нее "спасением". По словам исполнительницы, она приехала в Москву 24 февраля 2022 на съемки шоу. Такое "совпадение" с началом полномасштабной войны она назвала "Божьим провидением".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!