'Я много знаю': Оксана Билозир снова собралась в политику и рассказала о близкой дружбе с президентами Украины

Известная украинская певица Оксана Билозир была народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII созывов, министром культуры и искусств Украины (февраль – май 2005 года), а впоследствии министром культуры и туризма (май – сентябрь 2005 года). Народная артистка не скрывает, что собирается снова возвращаться в политику. Она убеждена, что имеет правильные идеи и взгляды по поводу того, что нужно государству, а также считает себя честным человеком, не имеющим никаких намерений и оснований обворовывать госбюджет.

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Билозир заверила, что очень хочет баллотироваться. О своих планах она рассказала в интервью Славе Демину для его одноименного YouTube-канала.

"Я блестящую имела политическую карьеру. И я еще планирую ее иметь. Я очень хочу баллотироваться, потому что я – профессиональный депутат. Я много знаю, много умею, у меня есть правильные идеи, у меня есть украиноцентрический стержень. Я не бизнесмен, живу честно и стараюсь всех, кто вокруг меня, так же убедить жить и работать, плачу налоги. То есть я имею право идти и формировать вместе с такими же, как я, правильную повестку дня для страны, я участник боевых действий", – высказалась Билозир.

Певица была в политике 17 лет и за это время успела убедиться, что не все идут в Верховную Раду с целью заработать. По мнению звезды, то, что она "не накупила себе поместий, как некоторые ее коллеги", говорит о том, что она работала честно.

"Я не говорю, что я какой-то идеальный человек, но что касается развития правовых отношений внутри государства, то это очень интересно. Просто есть лоббистский закон. Если туда заходит человек, имеющий бизнес, то он заходит туда с одной целью – пользоваться деньгами бюджета. Иметь доступ к средствам бюджета, потому что это оборотные средства, которые могут приносить прибыль. Мой единственный бизнес – это то, чтобы украинские граждане имели достойную зарплату и могли дорого заплатить за билет на мой концерт", – поделилась Билозир.

На просьбу интервьюера составить рейтинг всех бывших президентов Украины от лучшего до худшего, Билозир отказала. Аргументировала это тем, что с большинством экс-лидеров государства имела очень теплые дружеские отношения, поэтому оценивает их не только как политиков, но и как людей.

"Это родные для меня люди. Для меня родным человеком был Леонид Макарович Кравчук. Он мне как папа. Он очень любил со мной общаться, мы время от времени встречались, обсуждали всякие события. То есть много лет мы с ним дружили до последних его месяцев. Взять Виктора Андреевича Ющенко – это мой президент. При нем я имела должность министра культуры. Это родной мне человек, близкий по духу, мировоззренческим ценностям. Петр Алексеевич Порошенко – это человек, который привел меня в политику к Виктору Ющенко. Вместе мы творили новую хорошую демократическую силу в начале 2000-х годов. Они для меня одинаково ценны. Я не говорю с точки зрения государства, именно для меня", – прокомментировала исполнительница.

Кучму Билозир тоже знала хорошо, но теплых дружеских отношений у певицы с ним не было, как подчеркнула она сама.

"Я была украиноцентрична всю жизнь, а он был более такой русскоязычный, у него русскоязычная среда всегда была. И артисты, которые были возле него, они пели на русском, потому что они ему близки были по духу. Это нормально – он выбирал себе тех, кто ему комфортен был. Я не входила в этот пул, хотя я его очень хорошо знаю, и мы общаемся, и я его уважаю как президента Украины", – поделилась артистка.

Как писал OBOZ.UA, Оксана Билозир, помимо прочего, также является участницей боевых действий в Афганистане. Более того, артистка имеет четыре медали "За отвагу". Она рассказала, что дважды приезжала в страну во времена Советского Союза, проведя там в общей сложности более полугода. Все подробности – в нашем материале.

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