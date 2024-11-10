'Пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает'. Актер-воин Дмитрий Сова – о непростых впечатлениях от Киева, карьеристах в ВСУ и отношениях с известной женой

Популярный актер Дмитрий Сова ("Черкассы", "Село на миллион", "Сувенир из Одессы") осенью прошлого года присоединился к рядам ВСУ. Артист больше года находился в бригаде тактической авиации в Хмельницкой области, а ныне получил перевод в другое подразделение.

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В разговоре с OBOZ.UA Дмитрий рассказал, где проходит теперь его служба, как часто имеет возможность видеться с женой, популярной актрисой Дашей Легейдой ("Крепостная", "Было у отца два сына", "Дочки-матери", "Артистка"). А также признался, что время от времени, возвращаясь в Киев, чувствует себя порой неловко, созерцая беззаботную столичную жизнь. С Дмитрием нам удалось поговорить на съемках фильма "Песики", где актер играет одну из ролей.

– Дмитрий, от ваших коллег на съемочной площадке услышала новость, что вы получили в ВСУ новое место службы. Это правда?

– Да, меня перевели в другую бригаду – из Воздушных сил в Сухопутные войска. Это не мое пожелание или просьба, а приказ Генштаба. Более сотни людей из нашей части отправили по другим бригадам на доукомплектование. Я не знаю, с чем это связано. Однако понимаю, что это вынужденная мера, потому что очень много моментов сейчас нужно решить за счет людей, которые уже мобилизованы. В нюансы вдаваться не считаю целесообразным. Скажу только, что попал в одно подразделение с несколькими своими побратимами, что очень хорошо. Очень верю, что на новом месте будут использовать уже полученные нами знания и навыки. И мы будем приносить максимальную пользу.

Мой перевод произошел как раз во время съемок этого фильма, что немного усложнило съемочный процесс. Я приехал в другую бригаду, еще не заступил на службу и некоторое время не имел возможности получить разрешение от командования на поездку в Киев. Но сейчас здесь есть возможность приобщиться к съемочному процессу. Я уже знаю, чем буду заниматься на новом месте службы, однако говорить об этом публично пока рано. Нужно вступить в должность.

– Ваша жена, известная актриса Дарья Легейда, рассказывала нам в интервью, что война вас заметно изменила.

– Мне кажется, что у многих украинцев во время большой войны жизнь стала совсем другой. Действительно, я уже не такой, как был до полномасштабного вторжения. На мужчин сейчас возлагается очень большая ответственность. И каждый из нас, по-моему, сейчас должен найти свое ключевое место во время таких трагических событий для страны.

– Часто вам сейчас везет видеться с женой?

– Как только приехал в Киев, отработал один съемочный день, а потом оказалось, что следующий планируется свободный. Так случилось, что и у Даши было время, которого сейчас крайне мало из-за загруженного рабочего графика – она с коллегами совсем скоро выпускает премьеру в театре (актриса служит в столичном Театре имени Ивана Франко. – Ред.). И мы поехали в лес. Два свободных часа – прогулялись, развеялись.

– Сложились ли за это время у вас в семье новые ритуалы? Телеведущая Маричка Падалко, муж которой тоже находится в ВСУ, рассказывала нам в интервью, что установили правило: каждый день в определенное время они и трое их детей выходят на видеосвязь и рассказывают о своем дне.

– Утром и вечером у нас обязательный контрольный звонок с Дашей. Хотя бы короткий, на несколько слов: "Что ты там?" – "А как у тебя дела?". Жена хорошо держится, потому что она знает, у нее есть миссия: поддерживать двух своих мужчин. Ее папа и я находимся в ВСУ – это, конечно, непросто. Но она очень уверенно удерживает мощное настроение, чтобы вдохновлять нас.

– На ваш взгляд, как долго будет продолжаться эта война? Что прогнозируют военные из вашего круга общения?

– Ну, вы знаете, вообще, армия – это отражение нашего общества. И здесь очень много таких мыслей, которые можно услышать и в гражданской жизни. Многие говорят: "Мы будем идти к победе". А есть такие люди, которые стремятся, чтобы все закончилось как можно скорее. Некоторые, не скрою, формально отбывают свое назначение и ждут, когда получат новые звания. Говорят: "О, гляди, тот уже стал майором". А я это все, как солдат, слушаю и искренне удивляюсь: "Разве это сейчас так важно?" Думаю: ребята, о чем вы общаетесь? А потом они мне: "Димон, когда закончится война?" Хотелось сказать: если вы не будете так много уделять внимания вот таким вещам, то, может, и быстрее закончилась бы. Но такие карьеристы есть везде, думаю, это не новость.

– Что вам дает вдохновение в столь непростое время?

– Сейчас пока я не понимаю, что будет дальше в моей службе, потому что это совсем другая специфика работы. Увидим. Но меня очень вдохновляют люди. Мой тесть, мои друзья, родители, моя жена, которая меня очень поддерживает, поднимает мне настроение как только может. Она не только моя любимая, но и ближайший друг.

Заметил интересную тенденцию: в ВСУ очень много удивительных военных, которым уже за 50. К примеру, мой тесть – военный летчик, пилот бомбардировщика СУ-24. Как показывает практика, такие люди, несмотря на невероятную крутизну в профессии, в общении очень классные и простые.

Комбриг 7-й бригады тактической авиации Булацик Евгений Богданович – один из тех, чье мужество стало символом нынешней борьбы. Вся его жизнь связана с авиацией. Он убежден, что командир должен являться примером для подчиненных, поэтому сам выполняет боевые вылеты. И ребята за ним идут, как говорится, и в огонь, и в воду. Там такой личный состав! С кем ни общался – все лётчики до мозга костей. Ждут, когда им прикажут, и просто рвутся выполнять задания. Понимают, что каждый успешно выполняемый вылет помогает украинским защитникам на земле.

– Актер Олег Иваница, который тоже сейчас находится в ВСУ, признался нам в интервью, что за время войны стал более чувствительным. Удивлялся: мол, война должна делать нас более жестокими, и в некоторых моментах так и есть, потому что готов делать какие-то вещи, которые раньше на голову не налезали. К примеру, стрелять в людей. Но вместе с жестокостью появилась непредсказуемая сентиментальность. Как у вас?

– Заметил, что у меня появилась определенная категоричность в некоторых вопросах. Нет такого: вот здесь нужно больше подумать и, возможно, не принимать пока решения. Есть определенная конкретная однозначность: нужно действовать – и все.

– Заговариваете ли вы с Дашей о детях? Или сейчас это не ко времени?

– Это всегда актуально, я думаю. Очень хочется детей, нормальной человеческой жизни. Хочется быть вместе, видеться каждый день. Но сейчас так складываются обстоятельства, что надо всем этим жертвовать. Жалел ли я хоть раз за год о том, что, получив повестку в прошлом году, стал в ряды ВСУ, хотя не исключено, что имел возможности избежать призыва? Слышал от знакомых, что, мол, мог сообщить в военкомате, что активно занимаюсь волонтерством. Но зачем это? И нет – я ни разу не пожалел о своем решении. Как и о любом жизненном выборе. Возможно, анализируя определенные ситуации, приходил к выводу, что можно было что-то сделать несколько иначе. Где-то не хватило на что-нибудь важное времени. Где-то еще что-то. Но обдумываешь это не ради того, чтобы пожалеть, а для того, чтобы сделать выводы. И дальше действовать несколько иначе.

– Мы разговариваем с вами на съемках романтической комедии "Песики", которую увидят зрители весной 2025 года. Как вы попали в эту картину?

– Мне прислали предложение записать самопробы. Я выслал и получил ответ, что моя кандидатура согласована. Приехал в Киев (так совпало, что как раз у нас с женой была годовщина свадьбы) и попал на парные пробы с Лесей Никитюк, которая играет в картине главную роль. Кастинг-менеджер перезвонила: "Дима, тебя утвердили, договаривайся с командованием". А я уже раньше разговаривал, что может быть какая-то съемка, поэтому очень бы хотел вырваться, так как понимаю, что немного теряю это все и могу никогда уже не вернуться. Спросил у командования, сказали, что если съемочных дней около 10, то без вопросов. Подошел к одному командиру, к другому, к своим ребятам, чтобы меня подстраховали, взяли мою работу на себя.

Кроме того, соглашаясь на эти съемки, я прогнозировал, как это может помочь мне в перспективе. Кино – это медийность, с помощью которой смогу собрать больше средств в пользу ВСУ. Время от времени я объявляю у себя в соцсетях сборы. Раньше чаще, сейчас больше этим занимается жена. Даже в голове начали вертеться варианты. Скажем, такой слоган: от "Песиков" для наших котиков (по аналогии с названием фильма "Наши котики" – это военная комедия о буднях украинских бойцов, основанная на реальных историях, которые рассказали военные ВСУ. – Ред.).

И было бы неплохо на премьере, например, в Киеве объявить о сборе средств и передать потом их на какую-то из бригад. Так как в нашей картине из военных снимался не только я. Задействован также Володя Ращук (с первых дней вторжения актер добровольцем присоединился к рядам защитников Украины. В составе батальона "Свобода" участвовал в боях на востоке. Был ранен и несколько раз контужен. Отмечен правительственными наградами. Во время ротаций и отпусков снялся в картинах "Председатель", "Мангровая роща", "Позывной "Тамада", "Пограничники". – Ред.).

– Как изменился для вас Киев за время войны?

– Впечатления непростые, когда ты здесь долго не бываешь. Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения – иногда это так странно! Но проходит несколько дней – немного привыкаешь, понимаешь, что все равно нужно, чтобы жизнь продолжалась, экономика работала. Но мне кажется, что этого всего слишком много. Надо как-то скромнее, потому что вечеринки иногда напоминают пир во время чумы. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину иногда закрывается четыре месяца, а я вижу, какие средства люди здесь тратят просто так. Понимаю, что хочется отвлечься от тяжелых мыслей о войне. Но не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-нибудь умирает.

Я помню Киев во время наступления в первые дни большой войны. Было очень мало людей – киевляне уехали из столицы, выли сирены – было непросто это переносить. А сейчас что? Оккупанты отошли, многое не вспоминается. Но нельзя об этом забывать. Мы должны быть достойны тех, кто положил свою жизнь за наше настоящее.

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