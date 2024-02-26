'Есть одно правило'. Маричка Падалко и защищающий Украину Егор Соболев придумали ежедневный ритуал, чтобы не терять связь

Телеведущая Маричка Падалко и ее муж Егор Соболев, защищающий страну от российских захватчиков, отмечают день рождения в один день – 26 февраля. В этом году супруги планируют встретить праздник вместе.

Об этом Маричка рассказала в интервью OBOZ.UA. А также призналась, какое семейное правило, появившееся во время большой войны, поддерживает прочную связь в их семье.

"Последние два года мы с ним не виделись в этот день, – говорит телеведущая о дне рождения. – В 2022 году – это был просто ужасный день. В 2023 году хотя бы удалось пообщаться. Кроме того, я заранее согласилась поехать на съемку, чтобы занять себя делами, чтобы не было времени думать о грустном. В этом году мы планируем увидеть. Ничего не организовываем – поездок, посиделок с друзьями. Лучшее место сейчас – это дом. И наши дети – рядом".

Ранее телеведущая в программе ЖВЛ со слезами на глазах призналась, как муж спешно приветствовал ее посреди ночи в начале вторжения, потому что думал, что погибнет: "Он мне прислал поздравления в 01:30. И только потом он мне написал, почему он так торопился. У них была информация, что по ним выпустили "Искандер" и он прилетит через шесть минут. Он сказал, что просто боялся не успеть меня поздравить. Тогда он думал: "Уж как будет, по крайней мере, что у нас и у меня была очень насыщенная и хорошая жизнь". Но, Слава Богу, перехватили ли тот "Искандер", или он не туда прилетел". Маричка также призналась, что в тот день рождения у нее произошел нервный срыв, и пришлось вызвать скорую.

Напомним, журналист и бывший нардеп Егор Соболев присоединился к терробороне еще до начала войны – подписал контракт с ВСУ. 24 февраля 2022 года стал на защиту страны. Участвовал в освобождении Киевской области, впоследствии его перебросили на восток и юг Украины.

"Мы пытаемся разговаривать каждый день, – рассказывает Маричка OBOZ.UA. – Участвуем в разговоре все вместе – мы и наши трое детей. У нас есть правило – общий телефонный звонок в определенное время. По возможности все соединяются, кто не может – пишет в письменном виде в семейный чат, что у него интересного сегодня произошло. Эти звонки – очень важная связь для нашей семьи".

Ранее Маричка Падалко в интервью OBOZ.UA призналась, после какого разговора ее муж вычеркнул родителей-россиян из своей жизни. А также предположила, по какой причине ее кума телеведущая Лидия Таран, нашедшая убежище от войны во Франции, может не вернуться в Украину.

Интервью с другими женами военных, которые находятся на службе в ВСУ, читайте здесь.

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