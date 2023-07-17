Пока Луи отдыхал дома: принцесса Шарлотта рассмешила сеть своей эмоциональной мимикой на Уимблдоне-2023. Фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой посетили финальный матч Уимблдонского турнира, где за победу боролись 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 36-летний серб Новак Джокович. Для восьмилетней принцессы это был совершенно новый опыт – родители впервые взяли ее на теннисный турнир. Девочка крайне увлеченно наблюдала за матчем и не сдерживала своих эмоций от поражений и побед любимого игрока.

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Выразительная мимика и яркие эмоции маленькой болельщицы не смогли оставить равнодушными папарацци. Ранее одеяло на себя всегда перетягивал харизматичный пятилетний принц Луи, но его родители на турнир не взяли, именно поэтому все внимание фотографов было приковано к дочери принца и принцессы Уэльских. OBOZREVATEL собрал для вас несколько самых эффектных, по мнению редакции, кадров.

Так, члены королевской семьи наблюдали за финалом Уимблдона-2023 из королевской ложи на центральном корте. Шарлотта сидела рядом с мамой и очень активно поддерживала своего фаворита – кричала, жестикулировала руками и не сдерживала эмоции.

Восьмилетняя наследница на британский престол скрещивала пальцы на руках, очевидно, желая удачи игроку, за которого болела. Ее лицо было то удрученном, но в то же время абсолютно умиротворенным, то крайне встревоженным и напряженным.

Хотя в самом начале матче Шарлотта чувствовала себя совершенно спокойно и расслабленно и не проявляла признаков экспрессивного болельщика.

Впрочем, уже к середине игры восьмилетняя принцесса показала весь спектр своих эмоций. Не удивительно, ведь любовь к этому виду спорту у нее в крови. Как известно, Кейт Миддлтон является покровительницей Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета.

Добавим, что принцесса Шарлотта появилась на турнире в бело-голубом платье от испанского бренда Friki за 169 фунтов стерлингов (больше 8 тысяч гривен). В сети шутят, что таким образом королевская особа намекнула, за кого болеет на корте.

Напомним, принц Луи стал настоящей звездой юбилея своей прабабушки, ныне покойной королевы Елизаветы II. Папарацци неоднократно "ловили" его во время обаятельных кривляний на торжествах. Мимика ребенка увлекла интернет-пользователей.

А 6 мая младший сын герцогов Уельских во время коронации дедушки Чарльза III и его жены Камиллы, смешно кривлялся и отвлекал сестру.

Ранее OBOZREVATEL также показывал, как пятилетний Луи зажигал на масштабном параде Trooping the Colour на честь новоиспеченного короля Чарльза ІІІ. Младший наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже традиционно приковал к себе внимание всех папарацци, подарив им за это свои забавные и уморительные кадры. Посмотреть их можно в нашем материале.

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