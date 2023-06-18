Пятилетний принц Луи снова стал звездой масштабного парада в Лондоне. Забавные фото королевского внука

17 июня в Лондоне состоялся масштабный парад Trooping the Colour на честь новоиспеченного короля Чарльза ІІІ. Однако уже второй год подряд главной звездой торжества по праву считается принц Луи, которому 23 апреля исполнилось пять лет. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже традиционно приковал к себе внимание всех папарацци, подарив им за это свои забавные и уморительные кадры.

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Мальчик не стеснялся демонстрировать весь спектр своих эмоций, гримасничал, активно жестикулировал руками и просто радовал публику своей непосредственностью. OBOZREVATEL собрал самые смешные, по мнению редакции, снимки внука Чарльза ІІІ.

Компанию Луи составили его старший брат Джордж и сестра Шарлотта. Вместе с родителями они присоединилась к суверену и его супруге Камилле в этот исторический день, который ознаменовал собой первое военное мероприятие Чарльза в качестве монарха и Кейт Миддлтон с тех пор, как она стала новым полковником ирландской гвардии.

Как удачно подмечают британские СМИ, принц Луи снова "украл шоу". На обнародованных в сети кадрах, мальчик, как это было на параде в прошлом году, открыто демонстрирует свои эмоции. На одних фото он искренне радуется и восторженно удивляется происходящему. На других – откровенно скучает и не обирается этого скрывать.

Даже обыденные вещи, как, например, аплодисменты, у принца Лучи получаются особенно забавными.

Также папарацци удалось подловить момент, на котором пятилетний член британской королевской семьи едет со своими братом, сестрой, мамой и бабушкой в карете, демонстративно закрывая нос пальцами. Какой запах не понравился Луи – неизвестно, но выглядит это крайне забавно.

Кажется, Луи осознает, как сильно любит его публика. Именно поэтому он будто специально выдает некоторые гримасы, от которых люди в таком восторге.

Напомним, принц Луи стал настоящей звездой еще за время правления своей прабабушки Елизаветы ІІ. Папарацци неоднократно "ловили" его во время дебошира на торжествах. Мимика ребенка увлекла интернет-пользователей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Луи очаровал сеть и во время коронации Чарльза ІІІ в мае этого года. Мальчик смешно кривлялся перед фотографами и отвлекал сестру. Посмотреть его уморительные снимки можно в нашем материале.

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