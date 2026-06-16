Почти не ест и похудел в два раза: как сейчас живёт Андрей Белоус за решёткой после громкого секс-скандала со студентками

Бывший руководитель "Молодого театра" и режиссёр Андрей Белоус, подозреваемый в систематическом сексуальном насилии и изнасиловании студенток, уже около восьми месяцев находится в следственном изоляторе. По словам его адвоката Владимира Клочкова, за это время он значительно похудел из-за проблем с питанием, поскольку в СИЗО ему сложно соблюдать привычный вегетарианский рацион.

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Адвокат отметил в комментарии "Сніданок з 1+1", что физическое состояние режиссера сейчас лучше, чем его психологическое состояние, однако проблемы со здоровьем у него возникли именно из-за питания. Конкретное количество потерянных килограммов Владимир Клочков не назвал, но предположил, что за время пребывания под стражей Белоус мог похудеть примерно вдвое.

"Существуют проблемы, связанные со сложностями в питании Андрея Федоровича. Он вегетарианец, но пребывание в следственном изоляторе не позволяет ему питаться так, как он привык. Поэтому очень мало того, что он может употреблять в пищу. И в связи с этим у него есть проблемы со здоровьем, – рассказал адвокат. – Мы видим, сколько веса потерял наш клиент".

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По словам Клочкова, психологическое и моральное состояние режиссера остается тяжелым. Он объяснил это тем, что во время досудебного расследования, по его мнению, сторона защиты не имела достаточной возможности быть услышанной. Адвокат подчеркнул, что ожидает рассмотрения доказательств в суде.

По словам Клочкова, в настоящее время досудебное расследование завершено, а дело перешло в судебную стадию. Защита режиссера утверждает, что собирает доказательства в его пользу.

Сам Белоус отрицает обвинения и называет дело против него "заказной кампанией".

В чем обвиняют режиссера

Андрея Белоуса подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении нескольких студенток, две из которых были несовершеннолетними. По данным следствия, преступления якобы совершались в период с 2017 по 2023 год, когда Белоус занимал должность директора Молодого театра и преподавал в вузе.

В январе 2025 года на платформе YouTube появилось анонимное видео, в котором девушка публично обвинила Андрея Белоуса в домогательствах. Она сообщила, что режиссер присылал ей фото интимных частей тела других студенток и предлагал сделать аналогичные снимки. Впоследствии еще несколько женщин выступили с подобными заявлениями, поэтому полиция начала расследование, а театрального деятеля отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого.

Позже Белоус был отстранен от должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было возбуждено уголовное дело по факту возможных неправомерных действий режиссера. Однако, несмотря на это, в марте он вернулся к руководящей роли. Тогда у дверей Молодого театра, а также КГГА, состоялся митинг с участием актеров учреждения культуры. Они хотели добиться справедливого наказания режиссера.

Позже скандальный режиссер подал заявление об увольнении из Молодого театра. Впоследствии он объявил о создании собственного театрального проекта Dark Club Theatre, где должны были работать его бывшие коллеги и студенты.

Режиссер полностью отрицает все обвинения, называя их "заказной кампанией", направленной на его дискредитацию. Он настаивает, что никому не причинял вреда, а коллеги и знакомые никогда ранее не высказывали никаких претензий.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Андрея Белоуса впервые рассказала, почему она жила в тревоге задолго до секс-скандала и как изменилась жизнь семьи после суда. Конфликт, по ее мнению, начался не с телевизионных сюжетов, а значительно раньше.

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