Жена Андрея Билоуса впервые раскрыла, почему она жила в тревоге задолго до секс-скандала и как изменилась жизнь семьи после суда

Жена театрального режиссера и экс-руководителя Молодого театра Андрея Билоуса – Ирина Билоус – впервые откровенно на камеру рассказала о жизни своей семьи после громкого секс-скандала, в котором оказался ее муж. Женщина призналась, что чувствовала тревогу задолго до того, как история получила огласку, и что ситуация, по ее мнению, началась не с телевизионных сюжетов, а значительно раньше.

Видео дня

Об этом она рассказала в комментарии "Сніданку з 1+1". Женщина уверена, что вся история выдумана.

"Эта история не началась с того сюжета, что все показывают. Она началась гораздо раньше. Началась другими угрозами, другими смс-ками. Сейчас я просто не готова вам на это ответить. Но просто скажу, что начало ее было глубже. Никто не мог ожидать, что это развернется именно так", – загадочно прокомментировала Ирина.

В частности, по словам женщины, ее муж якобы никому не посылал сообщения интимного характера.

"Я никогда не смотрела телефоны ни у мужа, ни у детей. Конечно, потом мы это все обсуждали. Все, что вы видели, мы все обсуждали. И поэтому я так уверенно сейчас об этом говорю", – объяснила Билоус.

Ирина призналась, что после скандала их семья потеряла часть друзей. Некоторые, по ее словам, не захотели публично поддерживать супругов из-за опасений осуждения.

"История такая липкая, неприятная. И люди боятся стать на эту территорию. Все театры посчитали быстренько сказать, что мы против насилия, но в контексте Билоуса. Большинство людей поддерживают нас до сих пор. И пишут мне в личные, и говорят: "Извини, мы не можем открыто сказать, но желаем тебе терпения и сил". Но многие известные люди вышли против", – добавила она.

Отметим, что среди публичных лиц, которые высказались против Билоуса, – кинорежиссер Ирина Цилык, драматург Наталья Ворожбит, актриса Рима Зюбина, певец MELOVIN, актеры Александр Ромашко и Алена Якименко.

Напомним, 23 октября Печерский районный суд Киева избрал для Андрея Билоуса меру пресечения – два месяца под стражей, до 17 декабря. Его подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении нескольких студенток, двое из которых были несовершеннолетними. По данным следствия, преступления якобы происходили в период с 2017 по 2023 год, когда Билоус занимал должность директора Молодого театра и преподавал в вузе.

Ранее OBOZ.UA писал, что заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко прокомментировала решительные действия прокуратуры по делу Андрея Билоуса. Она подчеркнула: женщины больше не должны оставаться молчаливыми в случаях неправомерного поведения к ним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!