Победительница Евровидения-2023 Лорин отказалась подписывать флаг Украины: в команде TVORCHI рассказали о поведении певицы

Победительница песенного конкурса Евровидение-2023 Лорин из Швеции стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг, который планируют разыграть на благотворительном аукционе. Помимо того, что исполнительница не захотела приобщиться к помощи Украине, она вела себя отстраненно и не общалась с другими конкурсантами.

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Об этом OBOZREVATEL в эксклюзивном комментарии рассказала Юлия Могилюк, CEO агентства коммуникаций detali, менеджер и партнер группы TVORCHI, которые представляли нашу страну на престижном конкурсе. В команде звезд также вспомнили, как их поддержали другие музыканты. (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, как за кулисами вела себя Лорин, менеджер группы поделилась красноречивой историей о том, как артистка не захотела помочь украинцам, которые больше года храбро отстаивают свою независимость.

"Лорин, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе на поддержку Украины. Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие", – рассказали в команде TVORCHI.

Другие участники Евровидения-2023 с теплом отреагировали на возможность приобщиться к благотворительному аукциону. Украинцы также отметили, что чувствовали поддержку за кулисами шоу.

"Чего не скажешь о еврофанах, которые откровенно хейтили нас и Украину от самого Нацотбора до финала конкурса. На своем внутреннем голосовании, где голосовали еврофаны каждой страны, они поставили нас на последнее место. Это была месть за прошлогоднюю победу Украины, которая, по их мнению, была незаслуженной. За период подготовки мы прочитали множество комментариев, где они обвиняли нас в том, что к Украине особое внимание и что "Украина вновь выиграет из-за войны". В одной из стран даже бойкотировали наше выступление", – говорится в комментарии.

Им приходилось доносить через интервью, что украинцы не выбирали оказаться в таких страшных условиях, поэтому всем приходится примириться с реалиями.

Вскоре OBOZREVATEL опубликует полное интервью с Юлией Могилюк, в котором она ответила на острые вопросы – как TVORCHI отреагировали на обстрел родного Тернополя перед выступлением, почему после номера звезды промолчали и что думают о низких баллах от национального жюри.

Интересно, что уже на пресс-конференции после победы Лорин высказалась об Украине, где, по ее словам, много раз бывала. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал:

– Какое место на Евровидении-2023 заняла Украина.

– О чем победная песня Loreen и почему ее обвиняли в плагиате.

– Как проголосовали телезрители и почему их голоса изменили турнирную таблицу.

– Кто отдал Украине 12 баллов, а также кому отдало наивысшую оценку наше национальное жюри.

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