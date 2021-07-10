Певицу МакSим пытались отключить от ЭКМО, но она не смогла дышать – СМИ

Лежащую в реанимации российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), попытались отключить от ЭКМО. После того, как она попала в больницу, где ее ввели в искусственную кому из-за пневмонии, артистка не могла дышать самостоятельно. Однако попытка медиков отключить аппарат не принесла результат – певица не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к ЭКМО.

Кроме того, стало известно, что у МакSим серьезно поражено правое легкое, сообщает Telegram-канал Mash. Пока что медики не дают никаких прогнозов касательно здоровья певицы.

"Сейчас МакSим находится в состоянии сопора: пациента можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей. У нее серьезно поражено правое легкое, к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у артистки развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце", – говорится в сообщении.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 80% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила, что последний раз общалась с артисткой до обеда 18 июня.