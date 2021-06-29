Директор МакSum – о последнем разговоре с певицей до введения в кому: она была на позитиве

Директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая сейчас находится в состоянии искусственной комы из-за пневмонии, Маргарита Соколова заявила, что последний раз общалась с артисткой до обеда 18 июня.

По словам женщины, 38-летняя звезда была в хорошем настроении до того, как ее погрузили в сон, и даже подбадривала окружающих. Такими подробностями Соколова поделилась на личной странице в Instagram.

Маргарита также обратилась к поклонникам и журналистам с просьбой "сохранять тишину" и не искажать информацию о состоянии певицы. Она зявила, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь ее подопечной.

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"Прошу, люди, включите режим тишины. Это то, что сейчас нам всем необходимо... И не смейте рассуждать на те темы, которые вам не дано знать. Ни одна больница ни одна реанимация, тем более в Красной Зоне не возьмет на себя ответственность колоть пациента, кормить, подключать к иным приборам, натирать его и обтирать его, внебольничными препаратами! Люди! Это так элементарно понять! Ее наблюдают лучшие врачи! Я сейчас, как и все вы, жду хороших новостей! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь" – подытожила она.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая 23 апреля 2019 года попала в ДТП, впервые прокомментировала страшный инцидент.