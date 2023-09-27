Украинская артистка-предательница Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба), которую в стране-террористке назвали "Певицей года", решила научить россиян создавать музыку. Для этого она обзавелась в России новым бизнесом.

Теперь уроженка Черкасс будет руководить своим музыкальным лейблом под названием FENIX MUSIC. Об этом пиарщики звезды уже рассказали пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди россиян Асти ищет себе команду, с которой будет раскручивать артистов и совместными усилиями зарабатывать кровавые рубли. Напомним, что налоги певица платит в России, а Кремль будет конвертировать их в оружие против украинцев.

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Сообщается, что под свое крыло исполнительница уже взяла известных российских артистов: Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, "Щенки", Найк Борзов и других. Среди них даже такая же предательница и украинофобка Лолита. Кстати, у нее в последнее время дела в России идут плохо.

Лейбл уже активно работает и позиционирует себя как компания, где "нет предела невозможному", что бы это ни означало в представлении кремлевских карманных музыкантов.

Напомним, что Анна Асти встретила полномасштабное вторжение в Украине, но затем вернулась в Москву, где продолжила развлекать граждан страны-террористки и игнорировать войну. Недавно она заявила, что собралась петь на украинском.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анна Aсти потеряла в РФ бизнес из-за украинского паспорта. Сторонница путинского режима не могла быть предпринимателем по истечении срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России. Очевидно, она сменила гражданство.

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