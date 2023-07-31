Певица ANNA ASTI из Черкасс, которая живет в Москве и молчит о войне, собралась записывать украиноязычную песню

Певица родом из Черкасс ANNA ASTI, которая встретила полномасштабное вторжение в Украине, но затем вернулась в Москву, где продолжила развлекать граждан страны-террористки и игнорировать войну, собралась петь на украинском. Предательница заявила, что очень хочет записать украиноязычную композицию, которая бы "ассоциировалась с ее любовью к родине".

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Такое лицемерное заявление запроданка сделала во время прямого эфира в своем Instagram. Фрагментом соответсвующего видео поделился блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так певица, которая во время полномасштабной террористической войны в Украине записывала треки с путинистом Киркоровым и выступала на одной сцене с другими кремлевскими шутами, заверила, что уже работает над поиском нужной песни.

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-нибудь. На самом деле, очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прям такая душа-душа невероятная. Чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине. Той земле, из которой я родом", – цинично выдала "украинка", игнорирующая геноцид собственного народа.

Блогер Беспалов предположил, что таким образом ASTI отрабатывает пропагандистскую методичку, то есть пытается продвигать нарратив о "братских народах" и "любви России к Украине".

То, что предательница стала частью пропагандистской машины Кремля, – вполне реалистичная версия. Однако, по мнению Беспалова, есть еще один вариант – Анна заигрывает с украинскими слушателями. Певица осознает, что российская сцена сейчас очень нестабильна, поэтому и пытается усидеть на двух стульях одновременно. Она надеется, что если вдруг придется бежать из РФ, то в Украине ее простят и примут, а в качестве доказательства своего "патриотизма" звезда продемонстрирует украиноязычный трек.

Напомним, в мае этого года в России состоялась церемония награждения премии RU TV, где лояльным к террористическому путинскому режиму звездам вручили статуэтки за их музыкальные достижения. "Певицей года", по версии россиян, стала ANNA ASTI.

Кроме того, украинку назвали "певицей года" также на премии "Жара Music Awards", состоявшейся в Москве 6 апреля. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анна Aсти потеряла в РФ бизнес из-за украинского паспорта. Сторонница путинского режима больше не может быть предпринимателем по истечении срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России. Она до сих пор не получила паспорт страны-агрессора.

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