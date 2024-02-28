Певица Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет, встретилась с Макаревичем и заговорила по-украински: у россиян истерика

Российская певица из Узбекистана, гражданка США Наргиз (Закирова), открыто выступившая против войны в Украине, за что ее депортировали из РФ и запретили въезд до 2072 года, посетила концерт своего коллеги, также проукраинского рок-музыканта Андрея Макаревича. По-видимому, это было выступление в Америке. Во время встречи артисты сделали ряд общих фото, подписывая которые, Наргиз использовала украинский язык.

Провокативное для россиян сообщение певица обнародовала в своем Telegram-канале. Как и следовало ожидать, публикация вызвала возмущение или скорее истерику среди Z-патриотов.

Подпись к фото Наргиз сделала на трех языках, среди которых, как мы уже отметили, и украинский: "Друзі, hello! Сегодня имела честь быть на концерте легендарного человека Андрея Макаревича. Незабываемые впечатления!"

На кадрах звезды, которые встретились очевидно, за кулисами после концерта, делают селфи. Они искренне улыбаются.

Фанаты Путина и войны тем временем активно комментируют сообщение, оставляя под ним нелепые оскорбления и пренебрежительные высказывания. Пропагандисты тоже без работы не сидят и штампуют статьи, в которых пытаются унизить артистов, а Наргиз еще традиционно критикуют за внешность.

В своих материалах кремлевские псевдожурналисты пишут о знаменитостях: "Вот и нашли друг друга две родственные души. У одной любимый лозунг "Хороший русский – мертвый русский", у другого фетиш – поговорить о "зас**нном мозге" бывших соотечественников".

Z-патриоты же просто поливают артистов с адекватной антивоенной позицией грязью, сочиняя: "Сошлись два престарелых тупых индивида", "Она там что-то о чести пишет! Она знает, что это такое?", "А! Это та, у которой Бандера – секси? Тфу, какая мерзость!", "Эти двое стоят друг друга", "Пусть эти мрази концентрируются и воняют в одном месте", "Две неблагодарные, продажные особи, твари двуликие! А этой хоть куда-то прилепиться, чтобы морду свою засветить!", "У таких ни Родины, ни флага".

Напомним, на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Наргиз решила поддержать украинцев и спела "Ой у лузі червона калина". Знаменитость набросила флаг Украины и исполнила песню в центре автомагистрали.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наргиз засветила маникюр в сине-желтых цветах. Затем звезда поделилась реакцией украинцев на ее поддержку, оставив смайлик сердца.

На Наргиз обижаются не только рядовые Z-патриоты, но и власти страны-террористки. Так, Кремль добился отмены концертов проукраинской артистки в Европе и ОАЭ. Подробнее об этом – в материале.

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