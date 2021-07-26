Певица МакSим пришла в сознание – СМИ

Российская певица МакSим (Марина Максимова), которая была госпитализирована в середине июня с пневмонией, пришла в себя. Она может разговаривать с помощью жестов и находится в ясном сознании.

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели исполнительницу из медикаментозного сна – чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Певица МакSим может самостоятельно сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких, та же ИВЛ с другими настройками). Ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что в скором времени артистка сможет дышать самостоятельно.

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"Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна", – отреагировала на это заявление директор знаменитости Маргарита Соколова.

Напомним, что исполнительница МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram артистка сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Вскоре МакSим попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Также у МакSим обнаружили сепсис – врачи диагностировали в легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маргарита Соколова рассказала, что певицу МакSим ждет длительное восстановление и реабилитация. У нее сильно ослаб организм и все еще плохо функционируют легкие.