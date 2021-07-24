МакSим еще в коме, но ей уже лучше: представитель рассказал о состоянии певицы

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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МакSим еще в коме, но ей уже лучше: представитель рассказал о состоянии певицы

Директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Маргарита Соколова – призналась, что артистка идет на поправку, после того как она была госпитализирована с пневмонией. Состояние звезды улучшилось, но у нее все еще остаются проблемы с легкими.

По словам представителя МакSим, артистку ждет длительное восстановление и реабилитация. У певицы сильно ослаб организм и все еще плохо функционируют легкие, рассказала Соколова на своей странице в Instagram.

"У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо", – сообщила в фотоблоге директор звезды.

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Маргарита Соколова призналась, что МакSим идет на поправку

Напомним:

  • Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

МакSим до сих пор находится в коме и подключена к аппарату ЭКМО

Коротко о знаменитости:

  • МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

  • Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лежащую в реанимации российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), попытались отключить от ЭКМО. Однако попытка медиков отключить аппарат не принесла результат – звезда не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к ЭКМО.