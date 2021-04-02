"Папик" 2 сезон: как проходили съемки сериала. Фото

На телеканале "1+1" показали новые серии популярного украинского сериала "Папик 2". В сети поделились кадрами со съемок тура группы "Стринги".

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице ленты в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В главной роли также появилась известная актриса Анна Кошмал.

Так, в 5 серии картины продюсер организовал для группы "Стринги" большой тур по городам Украины. Отправился с ними и Александр Меркулов с двумя помощниками. И если сначала путешествие проходило в комфортном автобусе и отелях, то впоследствии ситуация изменилась.

В 5 серии картины продюсер организовал для группы "Стринги" большой тур по городам Украины instagram/papikserial_official

Отправился с ними и Александр Меркулов с двумя помощниками instagram/papikserial_official

И если сначала путешествие проходило в комфортном автобусе и отелях, то впоследствии ситуация изменилась instagram/papikserial_official

Девушки заметили, что у Лизы и Меркулова есть особое общение, поэтому они предположили, что девушка крутит с ним роман, чтобы быть лидером в группе и иметь более выгодное положение в глазах продюсера. Поэтому каждая из солисток захотела превзойти конкурентку и стать фавориткой для Деда.

Но это только рассмешило пенсионера, ведь впереди у него значительно больше проблем: финансирование группы сократили, а деньги, которые должен был передать продюсер, уже использовали.

Каждая из солисток захотела превзойти конкурентку и стать фавориткой для Деда instagram/papikserial_official

Как выглядит группа "Стринги" в сериале "Папик 2" instagram/papikserial_official

В 6 серии группу ждала солнечная Одесса, где девушки не только поют, но и охотно проводят время на пляже. Дорогой курорт меняется на пригород, а турне продолжают в непривычных для артисток локациях.

Как проходили съемки новых серий "Папика 2" instagram/papikserial_official

В 6 серии группу ждала солнечная Одесса instagram/papikserial_official

Самым большим испытанием становится Черноморск, к которому не так легко попасть, если в кармане несколько гривен. А на кону – зарплата, ведь продюсер обещал отменить любые выплаты, если Лиза с девушками не выйдут вовремя на сцену.

Самым большим испытанием становится Черноморск instagram/papikserial_official

Съемки в Одессе сериала "Папик 2" instagram/papikserial_official

Участницы группы "Стринги" в сериале "Папик 2" instagram/papikserial_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как снимались первые две серии второго сезона популярного украинского сериала "Папик". Их уже успело посмотреть 3,3 миллиона человек.