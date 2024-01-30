'От имени мужчин прошу остановиться': ведущий 'Исландия ТВ' предложил Alyona Alyona сало и еще больше 'зашкварился'. Доротюк подает в суд

Ведущий и политтехнолог Владимир Петров продолжает публично унижать женщин и игнорировать критику в свою сторону. На позорном спиче, в котором он с коллегой Сергеем Ивановым позволили себе оскорблять ведущую Алину Доротюк, ее гостю и репера Alyona Alyona, скандалист решил не останавливаться. Он снял еще одно видео, которое посвятил звезде, предложил ей сало и начал насмехаться над "курятником". Так он назвал своих комментаторов.

Видео дня

Подобной наглости не выдержали тысячи украинцев, оставивших свои сообщения. В ответ он унизил еще и хейтеров, заявив, что отвечает на сообщения только "красивым девушкам", а те, кто не получил от него реакции, могут себя к числу "красивых" не относить. Все эти заявления появились в Instagram Петрова, который, очевидно, и не думает останавливаться.

После того как на шоу "Исландия ТВ" и сексистские комментарии его ведущих обратили внимание Alyona Alyona обратилась к своим обидчикам.

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и теперь, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую нет... Я не среагировала впервые, но сегодня ситуация повторилась", – написала певица.

В ответ Петров взял ее фото с закрытым ртом, символизировавшим молчание, и пошутил, что заставил артистку прекратить есть. После этого в его блоге появилось изображение торта в виде сала с подписью: "Как думаете, она меня простит за такой подарок? Или нужно что-нибудь более существенное?"

Впоследствии ведущий сказал, что подобные скандалы – это "часть его работы", а оправдываться он не хочет. По словам Петрова, мизогиния и сексизм недопустимы в США и Европе, но об Украине он не упомянул, перевел тему на неуплаченные налоги его хейтеров, блогеров, певцов и призвал "клеймить их".

Кстати, в проблемах с декларациями он обвинил, например, украинского блогера Сашу Бо, которая молниеносно ответила и посоветовала "расслабиться". Под раздачу попала также певица Оля Полякова. Впрочем, какое отношение это имеет к спичу ведущих "Исландии" о "страшных женщинах" – непонятно.

Тем временем под постами Петрова его активно призывают прекратить позорить себя.

"Чувак, остановись! Разве тебе не стыдно?! Я от всех мужчин призываю тебя стопнутся", "Ваше поведение пещерное, неуместное и очень мерзкое", "Вот зашкварился. Петров, дело в том, что она похудеет, а ты как был долбо***м, так им и останешься", "Вопрос: какие основания позволили вам считать, что вы есть идеал, пример для подражания и можете поучать других?" "Боже, какое конченое. Вы с ума сошли? Поднимаете активность за счет своего низкосортного юмора и мизогинии?" – написали лишь некоторые возмущенные комментаторы.

Алина Доротюк не планирует спускать эту историю с рук звездам "Исландии". Сначала она публично пристыдила обидчиков, но когда они продолжили унижать женщин, решила идти в суд.

"Я пока не получила извинений ни публично, ни лично от Петрова и Иванова. Более того, они продолжают в своих социальных сетях шутить на эту тему, оскорбляют репера Alyona Alyona, которая публично поддержала меня в этой ситуации. Сейчас я консультируюсь с юристами по поводу возможности подать в суд", – сказала журналистка в комментарии "Коротко про".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Владимир Остапчук оскандалился, когда со звездами обсудил свои предпочтения в партнершах. Тогда шоумен заявил, что девушка "не может быть 10 из 10", если она не делает депиляцию. На сексистский скандал резко отреагировали коллеги Остапчука, публично посрамив его. В ответ ведущий в откровенно пренебрежительной манере обратился к некоторым из звездных хейтеров.

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