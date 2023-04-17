Остапчук показал, как праздновал Пасху со своей 22-летней избранницей, и впервые опубликовал их общее фото

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который не так давно официально подтвердил, что состоит в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Поплавской, отпраздновал Пасху в компании новой спутницы. Вместе пара поехала в загородный комплекс под Киевом, где устроила небольшой пикник у костра.

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Соответствующими кадрами Остапчук поделился у себя в InstaStories. Он впервые опубликовал совместное фото с Екатериной, которая младше его на 16 лет.

На одном из обнародованных снимков шоумен нежно приобнимает любимую за талию, а она в это время фотографирует их в зеркало.

"Христос Воскрес! Поздравляем всех со светлым праздником Пасхи", – подписал Остапчук.

Он также показал селфи из лифта, на котором целует Екатерину, но скрывает интимный момент за телефоном.

"Едем за город, а вы что?" – поделился своими планами на праздничный выходной артист.

Затем последовали сторис из гостиницы в Киевской области. Пара, как можно понять по кадрам, провела вдвоем время на природе, погревшись у костра.

Отметим, после разрыва с Кристиной Горняк Владимир Остапчук практически сразу закрутил новый роман. Его новой избранницей стала 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Недавно влюбленные довольно прямо намекнули на свою женитьбу, одновременно опубликовав снимок из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак.

Меньше недели назад ведущий впервые официально признался, что состоит в отношениях с Екатериной Полтавской, и поделился пикантными подробностями их личной жизни. Он рассказал, что стал ее первым мужчиной.

Также OBOZREVATEL ранее сообщал, что Остапчук назвал два своих неудачных брака "ошибками".

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