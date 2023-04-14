'Я у нее первый мужчина': Остапчук рассказал пикантные подробности отношений с 22-летней любимой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые за несколько месяцев официально признался, что находится в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской, и поделился пикантными подробностями их личной жизни. Он рассказал, что стал ее первым мужчиной.

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До Остапчука у избранницы ведущего никогда не было романтических отношений. Об этом он признался в своем новом шоу "Мекнув – питайте" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Телезвезда рассказала, что 16-летняя разница в возрасте для них с Полтавской – уже не проблема. Более того, артист только на 2 неделю отношений узнал, что стал ее первым мужчиной.

"Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. И после этого она сказала: "И я целовалась с тобой, кстати, с первым". Я говорю: "Тебе 22". Она говорит: "Я просто ни с кем вообще не была в отношениях", – поделился Остапчук.

Ведущий рассказал, что несколько месяцев переживал из-за юного возраста избранницы, но потом понял, что она зрелый человек.

"Я первый месяц-полтора тупо парился, что я старше. Я боялся, что это будет дочь-отец, что это будут такие психологические отношения. А потом я понял, что она в 22 взрослый зрелый человек и гораздо умнее, чем большинство женщин, которых я знал в своей жизни", – добавил Остапчук.

Кстати, накануне влюбленные впервые опубликовали общие фото, где уже не прятали друг друга. Ведущий даже публично признался Полтавской в любви.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Остапчук и его новая избранница уже могли пожениться. Об этом свидетельствуют их посты в соцсетях.

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