Остапчук назвал два своих брака ''ошибками'' и признался, как его оскорбляли бывшие в переписке

Украинский телеведущий Владимир Остапчук назвал два своих неудачных брака "ошибками". Сейчас он строит новые отношения и редко публично обсуждает бывших, однако на шоу "єПитання" сделал исключение.

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В контексте вопроса, как чаще всего украинки называют своих эксов, Остапчук признался, что конкретно его называли свиньей. Фрагмент видео можно просмотреть на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущая проекта Леся Никитюк иронично спросила у телеведущего, "как там его свадьба", а один из участников весело подхватил: "Первая, вторая, Вов?"

В ответ Остапчук отметил, что шоу "єПитання" похоже на его жизнь, ведь участники могут совершить две ошибки перед тем, как право ответа предоставят их оппонентам.

"Все нормально. Я так понимаю, что шоу "єПитання" для меня и обо мне, потому что здесь есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально", – сказала звезда.

Отвечая, как женщины чаще всего оскорбляют своих бывших, Остапчук рассказал Никитюк, что в личной переписке его называли свиньей. Кстати, этот ответ был правильным, поскольку случайные прохожие на улице 7 раз сказали редакторам шоу, что называли бывших именно так.

Напомним: у шоумена есть дети от первого брака с Еленой Войченко. Они были женаты с 2007 по 2020 год. Менее чем через год после развода ведущий женился на Кристине Горняк, с которой познакомился еще в период брака, но в прошлом году стало известно, что пара развелась.

Как писал OBOZREVATEL, новым романтическим увлечением Остапчука стала 22-летняя журналистка. Влюбленные держат отношения в тайне, однако поклонники подозревают, что они уже поженились.

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