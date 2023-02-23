Остапчук и его новая 22-летняя возлюбленная намекнули на женитьбу, озадачив фанатов неоднозначным фото

Сеть всколыхнула новость о том, что популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, вероятно, женился в третий раз. Шоумен и его новая 22-летняя избранница Екатерина Полтавская, с которой они официально так и не подтвердили свои отношения, показали неоднозначные фотографии, намекающие на роспись.

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Слухи о романе 38-летнего телеведущего и молодой журналистки ходят не первый месяц, однако теперь пара конкретно озадачила своих фанатов намеком на женитьбу. Остапчук и Полтавская практически одновременно опубликовали в своих InstaStories фотографии из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак.

Сначала на странице шоумена появился кадр возле сервиса с подписью "22.02.2023. Finally (Наконец-то)" со смайликом красного сердечка.

Похожий снимок с такой же подписью обнародовала и Екатерина.

Отметим, что второй брак Остапчука закончился в конце 2022 года. Его бывшая жена Кристина Горняк и он сам не рассказывают подробностей своего разрыва, поэтому точный день и даже месяц их расставания по-прежнему неизвестны.

Как и следовало ожидать, поклонники усыпали Горняк вопросами касательно вероятного третьего брака ее экса. Девушка решилась ответить: "Смотрите, я не слежу за торжественными событиями своего бывшего, но если такие есть, то я от души желаю ему счастья! Я это всегда говорила и буду повторять: я никогда не желала и не буду желать никому ничего плохого. Я знаю, много моих знакомых придерживаются мнения, что их эксы должны быть несчастными, а я наоборот. Потому что я с уважением отношусь ко всем людям в своей жизни и точно знаю, что все заслуживают на свое личное. Жизнь продолжается, так что давайте жить здесь, а не в прошлом".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кристина Горняк впервые открыто прокомментировала разрыв с Остапчуком и объяснила, почему несколько месяцев поклонники только догадываются о его причинах. Как выяснилось, экс-возлюбленные договорились не рассказывать о своих отношениях в публичном пространстве. Она также ответила, кто виновен в расторжении брака.

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