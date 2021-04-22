'Организатор' голой фотосессии в Дубае вернулся в Россию: первое видео

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, вернулся в Россию и прямо в аэропорту признался в любви своей жене Екатерине.

Больше комментариев журналистам Концов не дал, а только добавил, что поедет сейчас в русскую баню. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Mash" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Однажды моя жена сказала мне, что хочет, чтобы все знали, что я ее люблю. И сейчас у меня есть такой шанс. Катя, ты единственная девушка, которую я когда-то любил и люблю", – сказал айтишник.

Напомним, что все обвинения с Концова сняты. Сам парень родом из Иваново, а его фирма Involta зарегистрирована в 2010 году. Как стало известно, в Дубай он приехал не так давно, примерно в ноябре-декабре. Он планировал оставаться там надолго и снял на год жилье.

До сих пор в тюрьме Дубая остается организатор голой фотосессии украинец Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

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