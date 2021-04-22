Знакомая об 'организаторе' голой фотосессии в Дубае: у него куча машин и мотоциклов

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, родом из Иваново, а его фирма зарегистрирована в 2010 году. Знакомая парня говорит, что он "умный и даже гениальный".

Как стало известно, в Дубай Концов приехал не так давно, примерно в ноябре-декабре. Парень планировал оставаться там надолго и снял на год жилье. Об этом пишет "КП в Украине".

"Случившееся не укладывается в голове – Алексей обязан был знать местные законы. Единственное объяснение, почему он так поступил, это непонимание и недооценка последствий происходящего", – говорит одна из знакомых айтишника.

Как оказалось, Концов был женат и у него подрастает маленький сын, а его круг общения – обеспеченные и состоятельные люди. На своей странице в Instagram парень часто демонстрирует кучи дорогих машин и мотоциклов, фото из путешествий в горы и на море.

Кроме того, он увлекается музыкой – играет на фортепиано, барабанах и даже поет.

Напомним, Концова отпустили из тюрьмы и в четверг, 22 апреля, он вернется домой. В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

До сих пор в тюрьме Дубая остается организатор голой фотосессии украинец Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: