Знакомая об "организаторе" голой фотосессии в Дубае: у него куча машин и мотоциклов
Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к голой фотосессии моделей в Дубае, родом из Иваново, а его фирма зарегистрирована в 2010 году. Знакомая парня говорит, что он "умный и даже гениальный".
Как стало известно, в Дубай Концов приехал не так давно, примерно в ноябре-декабре. Парень планировал оставаться там надолго и снял на год жилье. Об этом пишет "КП в Украине".
"Случившееся не укладывается в голове – Алексей обязан был знать местные законы. Единственное объяснение, почему он так поступил, это непонимание и недооценка последствий происходящего", – говорит одна из знакомых айтишника.
Как оказалось, Концов был женат и у него подрастает маленький сын, а его круг общения – обеспеченные и состоятельные люди. На своей странице в Instagram парень часто демонстрирует кучи дорогих машин и мотоциклов, фото из путешествий в горы и на море.
Кроме того, он увлекается музыкой – играет на фортепиано, барабанах и даже поет.
Напомним, Концова отпустили из тюрьмы и в четверг, 22 апреля, он вернется домой. В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.
До сих пор в тюрьме Дубая остается организатор голой фотосессии украинец Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.