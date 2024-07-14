'Они прежде всего люди'. Санта Димопулос оправдалась за дружбу с 'хорошими россиянами' на третий год большой войны

Украинская певица, участница "Фабрики звезд" и танцовщица Санта Димопулос попыталась оправдаться за общение с россиянами. Артистке периодически упрекали за активное сотрудничество с жителями РФ и толерантность к русскому языку в публичном пространстве за время великой войны, которая длится уже 2,5 года.

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Певица решила открыто объяснить свою гражданскую позицию, ответив на вопрос подписчика в InstaStories. Она заявила, что все ее друзья-россияне имеют "правильные ориентиры", но какие именно – не назвала.

"Потому что я не распределяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья, прежде всего люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце", – ответила она на вопрос.

Димопулос добавила, что поддерживает связь исключительно с "хорошими россиянами", то есть осуждающими вооруженную агрессию РФ.

"Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", – добавила женщина.

Стоит отметить, что свой блог она ведет на трех языках: русском (преимущественно), английском и украинском. На обращение на украинском – отвечает на украинском.

Известно, что в начале 2024 года Санта Димопулос разозлила украинцев "новогодней" фотосессией на Бали. И дело не в отдыхе во время войны, а в сотрудничестве с фотографом из Санкт-Петербурга.

Это не первый раз, когда Димопулос попадает в скандалы из-за своих развлечений во время войны. Год назад певица засветилась на вечеринке дочери русского олигарха Эльдара Османова в Монако.

Ранее OBOZ.UA писал, что Санта Димопулос в марте посочувствовала россиянам из-за теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" и неоднозначно высказалась об украинцах, попытавшись объединить два совершенно разных народа.

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