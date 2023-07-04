Санта Димопулос в Монако развлекалась на вечеринке дочери российского олигарха и похвасталась фото

Популярная украинская певица Санта Димопулос, которая после полномасштабного вторжения выехала с детьми и мужем заграницу, попала в очередной скандал. Звезда посетила день рождения дочери российского олигарха Эльдара Османова, с которой продолжает дружить.

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Празднование проходило в Монако. Фотографиями с вечеринки, а также поздравлениями в адрес подружки-россиянки Димопулос поделилась в своих InstaStories.

Сначала артистка поздравила Лолиту Османову, опубликовав ее праздничное фото с тортом, свечами и шампанским.

"С днем рождения, моя прекрасная! Пускай все твои желания становятся реальностью", – обратилась к дочери российского олигарха экс-участница "ВИА Гры".

Позже Димопулос показалась на вечеринке в честь дня рождения. Она похвасталась фотографиями с ресторана и в кругу других подруг.

Судя по фото, праздник прошел с размахом. Закончился день рождения фейерверками и огромным тортом, который Османова демонстративно разрезала на фоне роскошной фотозоны из живых роз.

Лолита Османова является дочерью бывшего совладелец и основателя частного холдинга "Межрегионсоюзэнерго". Она с отцом-олигархом особенн прославилась после громкой свадьбы в США в 2017 году, стоимость которой, по данным СМИ, составила больше 10 миллионов долларов (366 млн гривен). На торжестве выступали Леди Гага, а также Николай Басков, Стас Михайлов и другие. Ведущими были Ксения Собчак и Андрей Малахов.

Однако меньше чем через год Османова и ее муж, сын авторитетного армянского бизнесмена Альберта Авдоляна Гаспар Авдалян расстались и расторгли брак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Димопулос в День памяти жертв Голодомора опубликовала видео с празднования дня рождения подруги и попала в скандал. Позже она оправдалась за противоречивый пост. Исполнительница объяснила, что забыла, в какой день чтят память погибших, ведь сделала для себя "выходной" от новостей.

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