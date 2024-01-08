Украинская певица Санта Димопулос разозлила сеть сотрудничеством с россиянкой: что известно

Популярная украинская певица Санта Димопулос, после полномасштабного вторжения выехавшая с детьми и мужем за границу, встречала Новый год на Бали без семьи. Там она устроила себе пикантную фотосессию. Автором снимков оказалась фотограф из Санкт-Петербурга Татьяна Кудряшова.

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В сети это вызвало негодование. Фотограф, судя по ее профилю в соцсетях, проживает в Индонезии, однако продолжает "кататься" на родину, откуда также публикует отдельные кадры. Санта же результатами своей фотосессии поделилась в InstaStories.

"Красиво, даже без ретуши", – подписала на английском языке кадры артистка. На них она позирует полностью обнаженной, прикрывая интимные места руками.

В stories бывшая "виагрянка" и отметила фотографа, с которым сотрудничала. Перейдя на страницу Татьяны, мы можем увидеть, что в описании профиля ее местом жительства указаны Бали и Санкт-Петербург.

Кудряшова публиковала фотографии с геопозициями в российских городах и после полномасштабного вторжения. Она обозначала не только Питер, но и студии в Москве, Мурманск и т. д.

Отметим, это не в первый раз, когда Димопулос попадает в скандалы из-за своих развлечений во время войны. Недавно певица засветилась на вечеринке дочери российского олигарха Эльдара Османова в Монако.

Спустя время она также похвасталась снимками с отдыха на острове Миконос, Греция. На фото можно заметить, что исполнительница отдыхала в компании подруг, среди которых скандально известная одесситка Юлия Буряк – бывшая жена российского олигарха Леонида Арапова по прозвищу "алюминиевый король". Подробности – по ссылке.

Также OBOZ.UA писал, что в День памяти жертв Голодомора Димопулос опубликовала видео с празднования дня рождения подруги и попала в скандал. Позже она оправдалась за противоречивый пост. Исполнительница объяснила, что забыла, в какой день чтят память погибших, ведь сделала для себя "выходной" от новостей.

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