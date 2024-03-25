Санта Димопулос посочувствовала россиянам из-за теракта в 'Крокус Сити Холл' и неоднозначно высказалась об украинцах

Украинская певица и танцовщица Санта Димопулос выразила свое соболезнование россиянам по поводу теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта в Подмосковье. Сейчас известно о 137 погибших и 180 травмированных.

Знаменитость, открыто поддерживающая Украину, выложила Insta-stories, где прокомментировала трагедию. Звезда считает, что "мы лишь гости на этой планете и вместо того, чтобы созидать и любить, мы уничтожаем".

Напомним, руководство РФ пытается обвинить в теракте Украину. Западные государства, как США и Великобритания, сразу опровергли этот факт. Так же о непричастности заявили в Офисе президента. Учитывая это, высказывания Димопулос можно трактовать неоднозначно, ведь певица как бы обобщает украинцев и россиян, называя последних невиновными.

"Смерти невинных людей, война, терроризм – это абсолютное зло. Ничто не заставит меня желать людям смерти. И я соболезную семьям погибших", – написал танцовщица. И это в то время, когда Россия стирает Украину с лица земли.

Она добавила: даже если мы считаем кого-то трусами, "из-за замалчивания и молчаливого согласия на то, что происходит с украинскими народом", по ее мнению, это не дает права радоваться смертям. "Зло злом не победить. Потому что зло злом только питается", – говорится в stories.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как бойфренд Ани Лорак "сочувствовал" Украине после теракта в "Крокусе": певица-предательница прокомментировала.

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