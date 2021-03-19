Омбудсмен прояснил ключевую деталь в "романе" 8-летней Миланы с другом-блогером
Материалы в соцсетях, из-за которых возник скандал вокруг "романа" между 8-летней Миланой Маханец и 13-летним блогером Пашей Пай, профессионально срежисированы.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба. Он отметил, что в этой ситуации дети стали заложниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Когда в субботу мне стало известно (о скандале), я сразу подключил Министерство внутренних дел, Киберполицию и Офис генерального прокурора. Уже в понедельник началось расследование и стало известно, что это очень профессиональные материалы, срежиссированные кем-то, где заложниками являются дети", – пояснил омбудсмен.
Кулеба также сообщил о блокировке аккаунтов детей в соцсети Likee.
"Сегодня соцсеть Likee, в которой у девочки было около 7 млн подписчиков, написала мне о том, что они полностью согласны с позицией, что это позорно и недопустимо для детей, и забанили эти аккаунты", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).
Позднее мать девочки опровергла, что ее дочь живет с парнем, а также сам факт романа с подростком. Также на скандал отреагировал отец Миланы.