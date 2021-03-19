Омбудсмен прояснил ключевую деталь в 'романе' 8-летней Миланы с другом-блогером

Материалы в соцсетях, из-за которых возник скандал вокруг "романа" между 8-летней Миланой Маханец и 13-летним блогером Пашей Пай, профессионально срежисированы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба. Он отметил, что в этой ситуации дети стали заложниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда в субботу мне стало известно (о скандале), я сразу подключил Министерство внутренних дел, Киберполицию и Офис генерального прокурора. Уже в понедельник началось расследование и стало известно, что это очень профессиональные материалы, срежиссированные кем-то, где заложниками являются дети", – пояснил омбудсмен.

Кулеба также сообщил о блокировке аккаунтов детей в соцсети Likee.

"Сегодня соцсеть Likee, в которой у девочки было около 7 млн подписчиков, написала мне о том, что они полностью согласны с позицией, что это позорно и недопустимо для детей, и забанили эти аккаунты", – сказал он.

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