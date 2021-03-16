Мать 8-летней Миланы откровенно рассказала о ее отношениях с 13-летним блогером
Мать восьмилетней Миланы Дарья Маханец заявила, что ее дочь не живет с 13-летним блогером Пашей Пай.
В комментарии "Сегодня" женщина заявила, что она вместе с дочерью ездила в гости к семье подростка.
"Это очень искаженная информация (о сожительстве). Ребенок в своем сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", – пояснила Дарья.
Также она уточнила, что готовит дочь к карьере модели и ей "есть, что ответить недоброжелателям".
"Сегодня мы дали показания в полиции в Ирпене. Свою позицию будем отстаивать и далее, докажем, что ничего незаконного не совершено", – подчеркнула Дарья Маханец.
По словам женщины, в дальнейшем она намерена обращаться в киберполицию, чтобы там "предприняли меры против тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".
Дарья добавила, что дочери она не озвучивает скандальную информацию, которую публикуют в соцсетях.
Ранее восьмилетняя Милана заявила, что изначально они с Пашей хотели похайпить, но позднее все переросло в любовь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).