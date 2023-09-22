Олег Винник не вернется в Украину, он мудрее Потапа, – Путинцев

Известный украинский продюсер Денис Путинцев считает, что беглый певец Олег Винник больше не вернется в Украину. По его мнению, артисту хватит денег, чтобы ни в чем не нуждаться в Европе.

Комментарий эксперт в сфере украинского шоу-бизнеса дал сайту УНИАН. Путинцев предположил, что на место уехавших звезд украинцы найдут других артистов, поэтому их популярность уже не вернется (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Продюсер сравнил поведение Винника после бегства за границу с поступками рэпера Алексея Потапенко. По мнению Путинцева, автор "Волчицы" поступил умнее, избегая публичности.

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"Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже и не вернется в Украину. Он достаточно заработал для того, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-нибудь небольшой бизнес и остаться жить", – высказался продюсер.

Он добавил, что на место Винника есть уже несколько претендентов, поэтому украинцы не останутся без новых песен. Например, фанаты в восторге от Андрея Кравченко, которого называют "копией Винника".

Что касается популярности беглеца, Путинцев уверен, что его карьера в Украине больше не будет столь успешной.

Напомним, Олег Винник непонятным образом 26 февраля 2022 года пересек границу Украины, прихватив друга, и отправился в Германию. Впоследствии он перестал выходить на связь, оправдываясь тем, будто имеет редкую и болезнь.

Коллеги и близкое окружение звезды подтвердили, что исполнитель серьезно болеет, однако не назвали диагноз. В интервью музыкант впервые рассказал о своем недуге. Все подробности – по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он отрастил густую бороду, поменял стиль одежды и перестал стричься.

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