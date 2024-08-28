Охрана нашла тесак под курткой: Злата Огневич рассказала о шокирующем инциденте с фанатом и встрече со своим преследователем

Певица Злата Огневич рассказала, что была в шаге от своей смерти из-за странного фаната, который якобы всего лишь хотел сфотографироваться с кумиром на концерте. Один из членов команды артистки обратил внимание на мужчину и призвал охрану его проверить на наличие колюче-режущих предметов.

Видео дня

Как пояснила Огневич в интервью "Люкс ФМ", у него под курткой нашли холодное оружие – тесак. Певица объяснила, что охрана ее почти никогда не сопровождает, за исключением больших концертов.

"Со мной охрана работает на каких-то больших open air-концертах или на таких концертах, где невозможно проконтролировать поток людей. Это очень хорошо работает, помогает. У меня была история, когда я пела на дне города, и подошел человек фотографироваться, и мой менеджер попросила, чтобы его проверила охрана. И его проверяют, а у него огромный тесак под курткой. То есть, если бы он дошел до меня, что у него на уме было?" – вспомнила артистка.

Это не первый случай преследования Златы Огневич. Она рассказала, удалось ли закрыть дело с якобы угрозами убить от Вадима Лебедя, который примерно с 2019 года терроризировал певицу и ее близких. Оказалось, что с 2022 года судебное дело не сдвинулось с мертвой точки, но "сталкер" прекратил преследование.

"С тех пор, когда он на меня нападал, ничего не изменилось. Даже мой юрист мне сказал: "Злата, только когда он тебя проткнет ножом очень глубоко, тогда я буду иметь возможность тебя защищать и как-то повлиять. А пока он просто будет ходить и преследовать тебя". Он куда-то исчез [в последнее время]. Единственное, я его когда-то видела у себя на районе. И я сказала: "Если я увижу тебя здесь еще раз, я вызову полицию. Убирайся отсюда". Он работает в такси", – отметила певица.

Напомним, из-за этой ситуации Злата Огневич обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко. После публичной огласки и заявления артистки в полицию за дело взялись правоохранители. "Сталкеру" вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда.

О еще одной ситуации с преследованием Злата Огневич рассказала в прошлом году. Ей постоянно писал мужчина, называвший себя Романом, приходил к певице домой и ждал возле дома. Его удалось напугать заявлением в полицию.

Ранее OBOZ.UA писал, что песня дуэта Златы Огневич и Макса Бородина, вокруг которой не утихают обсуждения с начала ее премьеры, уже больше недели держится в трендах YouTube.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!