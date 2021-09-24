Огневич прыгнула с парашютом: все подробности второго выпуска проекта "Холостячка-2". Фото

На телеканале "СТБ" 24 сентября идет премьера второго выпуска украинского шоу "Холостячка-2". Певица Злата Огневич надеется найти любовь после неудачных и абьюзивных отношений.

За сердце 35-летней артистки борется 16 мужчин, которым звезда вручила бутоньерки в первом эпизоде. OBOZREVATEL следит за главными событиями на шоу и расскажет о первых свиданиях на проекте (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Правила шоу

Главная героиня шоу "Холостячка" встречается с мужчинами, которые претендуют на ее сердце. Каждое свидание особенное: парни дарят цветы и придумывают сюрпризы. Есть также парные и групповые встречи, тогда участники избавляются от конкурентов, чтобы завоевать симпатию героини.

В конце каждого эпизода "холостячка" решает, кто покидает шоу. Участники, которые проходят дальше, получают бутоньерку в виде красной розы. В финале останется двое парней, героиня познакомится с их родителями и побывает в квартире вероятных избранников. Финалисты предложат "холостячке" руку и сердце, но она выберет только одного.

Все подробности второго выпуска шоу

Со Златой танцует Винченцо. Первым кружит в танце участник Игорь, "холостячка" узнала его.

На групповом свидании "холостячка" с закрытыми глазами танцует с каждым участником по очереди. Злата должна узнать партнера за движениями и запахом.

Злата вручает розу Дмитрию. Мужчина рассказывает о подробностях личной жизни, угощая главную героиню романтическим ужином. Он был женат, однако не раскрывает причину развода.

Злата идет на первое свидание с участником Дмитрием, где они вместе прыгают с парашютом. "Холостячка" не вручила ему бутоньерку в первом эпизоде, но дала шанс на свидание.

Коротко о главной героине:

Злата Огневич – украинская певица из Крыма. Звезда представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2013", где заняла третье место. Настоящее имя исполнительницы – Инна Бордюг.

Огневич была депутатом 8 созыва Верховной Рады в 2014 году от партии Олега Ляшко, однако через год сложила депутатские полномочия.

Ранее звезда не была замужем, она состояла в серьезных отношениях, но не раскрывала подробностей личной жизни. В шоу "Холостячка" Злата призналась, что год реабилитировалась после расставания. Бывший не хотел развиваться, унижал ее и поднимал на руку.

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