'Холостячка 2': кто покинул шоу после премьерного выпуска

В пятницу, 17 сентября, на телеканале СТБ прошел первый выпуск украинского шоу "Холостячка 2". В результате проект покинули 9 мужчин.

Теперь в шоу осталось 16 человек. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Главная героиня проекта Злата Огневич осталась под впечатлениями от первых встреч с участниками. Изначально бороться за ее сердце пришло более 20 мужчин. Но после церемонии роз стало известно, что певица не со всеми почувствовала симпатию.

В результате после первого выпуска "Холостячки" проект покинули 9 участников. Мужчины расстроились, но пожелали Злате встретить свою настоящую любовь.

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Коротко о главной героине:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

В 2014 году Огневич стала депутатом Верховной Рады Украины по избирательному партийному списку Радикальной партии Олега Ляшко под № 4. 10 ноября 2015 года на заседании парламента она сообщила о своем решении сдать депутатский мандат.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта.