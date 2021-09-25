"Холостячка 2": кто покинул шоу во время второго выпуска

Участник шоу "Холостячка-2" Игорь Присяжнюк по собственному желанию покинул шоу во втором выпуске. Об этом тренер по плаванию сообщил главной героине Злате Огневич в видеообращении. Мужчина не захотел жертвовать работой ради шоу.

На церемонии роз бутоньерку также не получил собственник IT-компаний Евгений Селютин. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Детский тренер по плаванию заявил, что целенаправленно пришел в шоу на такой короткий срок, чтобы просто познакомиться с "холостячкой".

Видео дня

Злата пообщалась с участником в живую и обвинила его в том, что он пришел на шоу ради пиара. Ранее Игорь уже принимал участие в телепроектах, где также искал любовь.

Что известно об участниках:

Игорь Присяжнюк – многократный чемпион Украины и мастер спорта. Сейчас он работает персональным тренером в спортивном клубе. В основном учит плавать младенцев и детей с особенностями развития. У 36-летнего участника шоу ранее не было серьезных отношений.

Евгений Селютин – владелец двух IT-компаний. У него есть недвижимость в центре Днепра, которую он сдает в аренду. Увлекается боями без правил и мини-футболом.

OBOZREVATEL следил за подробностями второго выпуска проекту "Холостячка-2". В шоу прошли групповые и парные свидания.