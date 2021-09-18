Мишина рассказала о трудностях в отношениях с Эллертом после проекта 'Холостячка'

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина призналась, что после проекта у нее и ее избранника Александра Эллерта возникали некоторые трудности в отношениях. Так, она заявила, что им было сложно скрывать факт того, что они вместе.

По словам Мишиной, она постоянно следила за тем, чтобы ее и Эллерта никто не увидел вместе. Доходило до того, что пара ездила разными лифтами, рассказывала Ксения в эфире пост-шоу "Как выйти замуж".

"Были определенные трудности, никуда нельзя было ходить вместе… Мы даже ездили разными лифтами", – вспомнила Мишина.

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Актриса также рассказала историю, после которой в сети появились догадки, что Эллерт и Мишина все же вместе. По словам Ксении, однажды она взяла автомобиль Александра и поехала по делам. По дороге она сняла stories в Instagram с автомобиля избранника, забыв, что у Эллерта в машине красные ремни безопасности. После этого внимательные поклонники заподозрили пару в том, что они вместе – тогда появилось множество новостей по этому поводу.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ксения Мишина разорвала отношения со своим возлюбленным Александром Эллертом. Она выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Позднее Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Не так давно Эллерт прокомментировал отношения с Мишиной после расставания. Он не подтвердил слухи о воссоединении с актрисой, и не опроверг. Артист сообщил, что "он скупает цветы во всех цветочных магазинах".

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее Мишина и Эллерт засветились на свадьбе звездных друзей. На торжественном мероприятии актрисе удалось поймать букет невесты. На видео в Instagram видно, что Ксения была удивлена такому повороту событий, и в конце звезду обнял ее сын, а позже подошел сам Эллерт и забрал букет.