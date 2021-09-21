'Холостячка-2': участник шоу опроверг слухи о запланированном сценарии. Фото

В пятницу, 17 сентября, стартовал новый сезон романтического шоу "Холостячка-2" на телеканале СТБ, после которого зрители засомневались в искренности участников. 32-летний Максим Тарапата, один из претендентов на сердце "холостячки" Златы Огневич, опроверг слухи о том, что он и другие мужчины снимаются по сценарию.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы в своем Instagram. Его фолловеры поинтересовались, не считает ли он шоу наигранным.

"Здесь нет игры, здесь настоящие живые эмоции. В таких обстоятельствах, наверное, ведешь себя не совсем естественно, как в жизни. Но это все по-настоящему", – рассказал Максим.

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Напомним, что в первом эфире "Холостячка" Злата Огневич позволила ему пройти в следующий этап и бороться за ее сердце. Этого Тарапата достиг, организовав для артистки чайную церемонию. Однако чаевничали они не вдвоем, поскольку к ним присоединился еще один участник – Сергей Тарасов.

Теперь за руку и сердце Златы будут соревноваться 16 лучших претендентов. Максим признается, что ему сложно видеть, как певица уделяет внимание другим мужчинам, но он пытается справиться.

Факты об участнике:

Максим соучредитель экспортно-импортной компании и салона красоты;

Он часто приезжает в Киев из Шанхая. Сейчас из-за пандемии остался в Украине;

Мужчина считает себя "романтичным бизнесменом".

OBOZREVATEL внимательно следил за событиями премьерного выпуска "Холостячки-2", о которых вы можете прочитать в нашем материале.