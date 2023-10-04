Меладзе впервые за долгое время заметили в Европе и снова без Брежневой: как выглядит композитор

Продюсер и композитор грузинского происхождения Константин Меладзе впервые за долгие месяцы попал на глаза фанатам, которые его узнали. "Молчуна", решившего игнорировать геноцид народа своей жены-певицы Веры Брежневой, заметили на курорте в горах Швейцарии.

Любимой родом из Украины с ним снова не было. В конце лета Меладзе заметили в аэропорту Риги (Латвия) с двумя женщинами и также без избранницы. Фотографиями поделились российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

РосСМИ продолжают придерживаться версии, что супруги развелись из-за политических взглядов, хотя сами они об этом даже не намекают и продолжают публично поддерживать друг друга.

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На кадре видно, что Меладзе сидел на террасе с чем-то напоминающим сигарету в руке. "Папарацци" сфотографировали звезду незаметно, пока он не смотрел в окно. На фоне действительно можно увидеть горы. Информаторы пропагандистов утверждают, что Брежневой рядом с артистом не видели.

Полученные снимки россияне снова взяли за основу слухов о разводе пары. Летом 2022 года росСМИ уже вбрасывали фейк о разрыве звезд, который опровергла первая жена Меладзе, сама артистка и даже композитор.

В 2023 году пропагандисты выдали новый бред о том, что украинка после "разрыва" якобы "обобрала музыканта", а тот "нашел утешение на дне стакана".

Новый толчок лжи о "разводе" дала украиноязычная песня Веры Брежневой, где она поблагодарила за все и рассказала, что долго жила в удрученном состоянии. Конечно, россияне бросились манипулировать на признании украинки, приписывая свои фантазии.

Очередная позорная попытка навязать ложь о разрыве разбилась, когда Меладзе публично поддержал премьеру жены.

Ранее OBOZREVATEL писал, что композитора всегда тянуло именно к украинкам, которыми были его первая и вторая жены. Что известно об отношениях грузина – читайте по ссылке.

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