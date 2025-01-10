'Объявите, что вы больше не украинские артисты': фанаты отреклись от Бабкина из-за 'жалкой' выходки за границей

46-летний певец Сергей Бабкин, который после начала полномасштабной войны уехал с семьей в Германию, нарвался на волну хейта от украинцев в сети. Дело в том, что артист вместе со своим коллегой Андреем Запорожцем объявили о туре группы 5'nizza по нескольким крупным городам Европы на русском языке.

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Соответствующее видео появилось на Instagram-странице музыкального коллектива. Тот факт, что исполнители решили рассказать фанатам о своих будущих концертах на языке страны-агрессора, вызвало сильное возмущение у украинцев, многие из которых обвинили певцов в том, что они собираются развлекать за рубежом россиян.

На обнародованной записи бывший тренер талант-шоу "Голос страны" играет короткую мелодию на гитаре, тогда как Андрей Запорожец напевает, что 5'nizza появится на сцене Берлина, Амстердама, Барселоны, Валенсии и Франкфурта. Затем Сергей Бабкин добавил, что тур продлится с 9 по 16 февраля. Обо всем этом артисты сообщили на русском языке, что вызвало негативные эмоции у украинцев.

"Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас – вы просто жалкие. Жаль видеть как бывшие кумиры превращаются в дерьмо".

"Почему такие артисты с такой аудиторией вместо того, чтобы развивать украинскую культуру и язык за границей "февралят". Реально, будто в параллельных мирах живем. Голуби мира".

"Хорошо, вы уехали, но почему на русском? Или вы теперь российские исполнители? Просто объявите что вы больше не украинские артисты и все! Потому что это выглядит жалко. Когда в Америку? Когда Гамбург? Вас ждут любимые русские слушатели!"

"Россияне бомбят ваш родной Харьков каждый день, стирают улицы, по которым вы ходили, уничтожают дома, которые вы знали, гибнут люди, которые, возможно, слушали песни вашей группы, ходили к вам на концерты. Но это ничего, правда? Это совсем не стоит того, чтобы говорить и исполнять свои песни на родном языке, да? Или деньги не пахнут?"

"Омерзительно и противно – Сергей Бабкин и Андрей Запорожец. В темные времена познаются жалкие люди. Популяризировать русский язык своими выступлениями – вы просто архиинноваторы и бизнесмены".

Следует отметить, что это далеко не первый скандал, в который попал Сергей Бабкин. В 2023 году группу 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами. Для проведения концертов за рубежом артисты обращались к промоутеру из РФ. Тогда директор исполнителей оправдала их тем, что организатор выступлений якобы является давним другом Бабкина и, несмотря на то, что родился и вырос в стране-агрессоре, давно является гражданином Израиля и осуждает войну.

Позже певец решил выпустить песню "Зрада", в которой гиперболизированно высмеял украинцев, оскорбляющих друг друга за "случайные" русские слова, просмотр контента страны-террориста, отсутствие постов о войне, покупку дорогих брендов во время полномасштабного вторжения и т.д. К тому же после премьеры трека артиста заподозрили в плагиате. Дело в том, что "Зрада" Сергея Бабкина очень похожа на работу поэта-сатирика Юрия Космины под названием "Песня об информационном пространстве".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, как Сергей Бабкин пытается пробиться на украинскую сцену после громких скандалов.

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